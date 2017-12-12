Стиль хюгге. Дожить до весны, или Как датчане сделали уют своей философией

У скандинавских стран есть нечто общее, что будет трудно понять южанам. Это хмурая погода, которая окружает северян большую часть года. Дождь, туман, темнота утром и уже почти сразу после обеда, грязь, ветер и холод — достаточно причин, чтобы начать жаловаться, но датчане показывают пример всем, кто начинает хныкать из-за недостатка солнца и тепла. Это hygge. Что это такое, как это объяснить и как это понимают в Латвии, рассказывает Tava Māja.

Если вы хоть немного интересуетесь интерьером, то точно слышали слово hygge, которого нет в словарях, и сами датчане вряд ли могут перевести одним словом. Это слово пришло из норвежского словаря и означает "благосостояние", но это не самый полный перевод. Хюгге означает гармонию, настроение, уют, комфорт, тепло, свет и спокойствие. Этот датский стиль жизни появился в начале XIX века и тогда же появилось и это слово, поэтому нельзя сказать, что это новомодное явление.

Датчане почти одержимы этим стилем и купят практически все, на чем есть это слово, пойдут в кафе, где на витрине написано хюгге и т.д. Но что скрывается за этой одержимостью? Датчане создали этот стиль для того, чтобы коротать самое тяжелое время — когда за окном темно, мрачно и холодно. Тогда они включают лампочки, зажигают свечи, укутываются в теплые пледы, ставят фоном приятную музыку, пьют горячий чай или какао и полностью наслаждаются моментом здесь и сейчас.

В Дании жителей погода не балует, но они не жалуются и полностью согласны с британцами насчет поговорки "не бывает плохой погоды, бывает неподходящая одежда". Лето в Скандинавии пышное и красивое, но большая часть проходит в холодном порывистом ветре, поэтому и придуман хюгге — это скорее стиль не жизни, а выживания.

Любопытен и тот факт, что, согласно копенгагенскому институту изучения счастья, датчане — самые счастливые люди в Европе. Возможно, дело как раз в хюгге?

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Все дело в мелочах

Одна зажженная свеча — это еще не хюгге, но в то же время этот стиль невозможно представить без свечей. Об этом свидетельствует и статистка — среднестатистический датчанин за год сжигает примерно 6 кг свечей. И не абы каких, а натуральных и без искусственных добавок.

Помимо свечей, обязательным условием является уютное освещение — никакого холодного света, только теплый и уютный, да и сам светильник должен быть красивым. Свет для датчан не просто необходимость — они очень тщательно подходят к выбору ламп, торшеров и светильников, чтобы создать в комнате успокаивающую атмосферу.

Также хюгге немыслим без теплых пледов, мягких ковриков, удобного дивана, вязаных носков, свитеров, спокойной музыки на фоне, красивой кружки и другой посуды, деревянных элементов в интерьере, подушек, горячих напитков, печенья. Идеально если есть камин или печь, чтобы можно было созерцать языки пламени.

Ощущения — неотъемлемая часть хюгге

Но это все — лишь внешняя часть хюгге, ведь не все в нашем мире зависит от вещей. Важную роль играют и эмоции — например, когда человек отключается от будней, проблем, наслаждается небольшими вещами, моментом, гармонией с собой, другими людьми, местом и временем, спокойствием, домом, теплом и уютом. Хюгге не зависит от количества людей — можно быть одному и чувствовать себя хорошо, а можно и в компании, но при условии, что это приятные вам люди: хюгге невозможно ощутить в кругу незнакомцев.

