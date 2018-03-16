Стоит ли делать перепланировку за счет прихожей? Топ-5 аргументов "за" (и шесть "против")

Мы понимаем, почему прихожая и коридор могут вызывать раздражение у некоторых людей, но разумно ли от них отказываться и затевать перепланировку с целью "оторвать и выбросить"?

Пять аргументов "за"

1. Не обязательно "резать" весь коридор, можно избавиться лишь от части, оставив на долю прихожей пару квадратных метров.

2. Если в квартире живет один человек или молодая семья, они могут захотеть "молодежного" стиля, когда квартира начинается сразу в гостиной (как в общежитии).

3. Квартира и так слишком маленькая, каждый метр на счету, поэтому прихожую можно совместить с кухней, например.

4. Хочется, чтобы при входе в квартиру сразу ощущался простор, не маячила перед носом стенка, чтобы гости не толпились.

5. Из окна напротив открывается сногсшибательный вид. Несколько экзотичный довод, но он тоже имеет право на жизнь — может быть владелец эстет.

Шесть аргументов "против"

1. Мы живем не в Калифорнии, у нас у всех полгода есть тяжелая верхняя одежда и грязная обувь. Отсутствие прихожей — хотя бы маленькой, в Латвии крайне непрактично.

2. У нас не принято ходить в уличной обуви. Этот довод перекликается с доводом номер один, но в мире полно стран, где дома вполне приемлемо ходить в уличной обуви, а вот в Латвии — нет.

3. Большая семья. Дизайнеры рекомендуют рассчитывать размер прихожей исходя из числа обитателей квартиры или дома — в шкафу, на вешалке, на полке для обуви места должно хватать для предметов одежды и обуви всех членов семьи. А вот гости — даже частые — не аргумент.

4. Неприятный вид. Здорово, когда от входа виден красивый вид за окном, но так ли здорово, если с дивана в гостиной вы видите уличную обувь? Скорее всего — нет.

5. Негде "спрятать" чужих. Прихожая или коридор — отличная буферная зона, которая прячет от незваных гостей остальную часть жилища. Всем этим курьерам, соседям, почтальонам и прочим вовсе не обязательно иметь возможность взглянуть на то, как и с кем вы проводите вечер.

6. "Буфер" для посторонних звуков. Еще одна функция, которую часто выполняет прихожая — отсекает лишние звуки с лестничной клетки (и, наоборот, из квартиры). С некоторыми звуками не справляются даже двойные двери.

Решились? Вот, что надо помнить

1. Перепланировка не всегда возможна технически. Непреодолимым препятствием является, например, несущая стена.

2. Нужно разрешение. Проект перепланировки всегда надо согласовать, во всяком случае, по нормативным актам.

3. Вешалку придется оставить. Даже если прихожая ликвидирована, а коридор "срыт", где-то оставлять одежду все равно придется — продумайте этот момент. Дизайнеры советуют зонировать пространство прихожей разными отделочными материалами (в том числе на полу) и цветами. Неплохо предусмотреть и возможность присесть, особенно если в доме есть пожилые люди, либо они часто приходят в гости.

4. Новые маршруты движения. Нет никакого смысла "сносить" прихожую, если через нее при этом начнут фланировать домочадцы (разнося грязь по всему дому). Подумайте, кто и как ходит сейчас и как будет ходить после перепланировки. Маршруты неплохо меняет, например, перепад высот (при условии, что никто не будет спотыкаться и падать).

5. Напольное покрытие так или иначе будет "как в прихожей". Нет смысла класть дорогой паркет в месте, которое топчут башмаки, покрытыми солью. Плитка "под дерево" — идеальный вариант для этой зоны.