Три неочевидных признака того, что квартиру пора продавать

Delfi Dom Sad
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Три неочевидных признака того, что квартиру пора продавать
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Все мы понимаем, что рано или поздно может наступить такой момент, когда текущее жилье придется продать и купить или снять что-то другое. Ничто, как говорится, не вечно под луною. Но далеко не все и не во всех случаях могут понять, когда именно наступает момент больших перемен в жизни. Вот три неочевидных признака того, что стоит подумать о продаже нынешней квартиры.

1. Злобные, шумные или грязные соседи

Когда вы покупали эту квартиру, соседи были тишайшими и милейшими людьми. Но у бабушки справа, увы, начался старческий маразм и на любой шорох она вызывает полицию, соседи сверху стали сдавать квартиру британским туристам, внизу заселился цыганский табор, а слева начался ремонт длиною в жизнь. Итог — ваша жизнь превратилась в ад.

Конечно, сами по себе проблемные соседи не всегда являются веской причиной для переезда, но они вполне могут оказаться соломинкой, переломившей спину верблюду. Тем более, что в Латвии "разобраться" с соседями в рамках закона весьма проблематично — даже если они превратили свою квартиру в свалку и провоняли весь подъезд, избавиться от них не выйдет.

2. В квартире стало тесно

Вы, честно говоря, не думали, что увлечение собаками, желание работать из дома или рождение двойни настолько сильно уменьшат жилое и комфортное пространство в доме, однако это все же произошло — места в текущей квартире стало катастрофически не хватать. Можно выкинуть половину мебели и поставить перегородки, но в глубине души вы понимаете, что это все полумеры и канитель с продажей и покупкой квартиры вас все же ждет, не дождется.

3. В квартире стало слишком много места

Такое часто случается с пожилыми людьми, дети которых выросли и решили, что хотят жить отдельно. Некогда шумная и уютная квартира внезапно опустела, счета за нее стали неподъемными, а уборка отнимает слишком много сил, которые хотелось бы потратить на что-то другое. Конечно, сама мысль о переезде в почтенном возрасте вызывает головную боль, но раньше или позже придется сделать решительный шаг. Лучше раньше, чем позже.

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Delfi Dom Sad

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