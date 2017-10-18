Вы только что купили в магазине новое платье, брюки или нижнее белье. Не поленитесь – постирайте его прежде, чем начать носить. И сделайте это даже в том случае, если вы на 146% уверены в том, что до вас эту вещь не примерял никто. И вот почему это обязательно делать.

Задумывались ли вы хоть раз, откуда берется ткань, из которой сшита ваша любимая юбка или блузка или что угодно в вашем гардеробе? На самом деле эта ткань проходит несколько стадий обработки перед тем, как из нее начнут что-то шить.

Первоначально все натуральные ткани грязно-коричневого цвета и для того, чтобы сделать их белоснежными, приходится вымачивать ткань в хлорке, перекиси водорода и других не менее неприятных растворах. Разумеется, ее потом сушат и продувают, но мельчайшие частицы отбеливателя все равно остаются на ткани. И если у вас чувствительная кожа, то, одев непостиранную вещь, вы можете легко заработать раздражение.

Похожая процедура происходит и с цветными тканями: краску наносят на ткань, после чего сушат и продувают. Что тоже никак не мешает частицам краски остаться на поверхности ткани. И чем толще ткань, тем больше таких частиц. И они попадут вам на кожу как только вы начнете носить эту одежду.

Но если этих двух причин вам все еще недостаточно, то вот еще одна: для того, чтобы готовая одежда не помялась и не покрылась плесенью пока ее везут к нам из Китая, ее обрабатывают. Во-первых, водоотталкивающими пропитками, о составе которых вы не знаете ровным счетом ничего; а, во-вторых, формальдегидной смолой, чтобы на ткани не появилось непоправимых заломов.

И за все это время: с момента производства необходимой ткани до момента покупки вами готового изделия, ее не стирают ни разу.

И да, кстати, перед вами это платье, скорее всего, кто-то мерил.