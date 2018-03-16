В Киеве откроют первый в мире хостел в вагонах метро

Delfi Dom Sad
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В Киеве откроют первый в мире хостел в вагонах метро
Foto: Pixabay
newsru.com

В Киеве откроют первый в мире хостел, расположенный в вагонах метро. Для этого авторы идеи выкупили два списанных вагона у Киевского метрополитена, заплатив за них 21 тыс. долларов (1,2 млн рублей). Столько же денег ушло на транспортировку конструкций на место дислокации будущего хостела, пишет 100realty.ua.

Предприниматели купили списанные вагоны у Киевского метрополитена еще в конце прошлого года. Чтобы переправить 20-тонные конструкции длиной 28 метров в исторический центр Киева, потребовались грузовые машины и специальный немецкий кран. Владельцы будущего хостела говорят, что их идея уникальна. "Нет прецедентов использования вагонов метро не по назначению", - заявила представительница владельца хостела Елена Чопорко.

Вагоны уже установили на бетонные рельсы в древней части Киева - на Подоле. Этот район украинской столицы на берегу Днепра наиболее привлекателен для туристов, так как расположен в живописной части города и рядом с основными достопримечательностями.

Для того чтобы превратить списанные вагоны в уютное жилище, обещают пригласить зарубежного дизайнера. Поломанные сиденья, окна, двери и потолок заменят современной отделкой и мебелью, установят кондиционеры. В хостеле будет восемь комнат, туалет и душевые кабинки. В проекте на территории бюджетной гостиницы также предусмотрена терраса. Владельцы рассчитывают закончить ремонт и открыть заведение к середине лета.

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Delfi Dom Sad

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