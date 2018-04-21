В Майами выставили на продажу особняк босса мафии Аль Капоне

Особняк Аль Капоне в Майами снова продается. Некогда принадлежащее знаменитому гангстеру поместье оценили в 15 млн долларов. Именно этот дом Аль Капоне был штабом по подготовке самого кровавого нападения банды в День святого Валентина в 1929 году.

Дом расположен на эксклюзивном острове Палм в Майами. По соседству живут музыкант Ленни Кравиц и баскетболист Шакил О'Нил. Аль Капоне купил особняк с четырьмя спальнями в 1928 году за 40 тыс. долларов сразу после того, как вышел из тюрьмы Алькатрас. 29-летний главарь банды обнес виллу двухметровым забором с прожекторами, построил еще один гостевой дом и коралловый грот. На территории особняка есть также частный пляж с великолепными видами на Майами и залив Бискейн, пишет The Daily Mail.

Внутреннее убранство особняка выполнено в стиле ар-деко. В 2015 году дом реконструировали, но сохранили множество оригинальных элементов отделки. Как сообщает Mansion Global, владеющая домом компания сдает его для фотосессий и развлечений. Также дом Аль Капоне можно арендовать для проведения корпоратива.

A post shared by Eileen Robinson (@eileen_v_robinson) on Apr 19, 2018 at 10:03pm PDT

Территория виллы составляет 2800 кв. метров. В главном и гостевом домах семь спален и пять ванных комнат, а общая жилая площадь - 567 кв. метров. В особняке есть бассейн, который считается самым большим частным водоемом во Флориде. До реконструкции поместья он был соединен с морем и наполнялся морской водой вместе с рыбами и водорослями. Сейчас для наполнения водоема используют только пресную воду.

A post shared by Columbus International (@columbusintl) on Apr 19, 2018 at 8:54pm PDT

Аль Капоне использовал особняк в качестве места для отдыха, с размахом проводил там вечеринки, когда приезжал погостить из Чикаго, где и располагался основной штаб мафии. Пляжное жилище самому знаменитому гангстеру Америки очень нравилось, так как напоминало ему "солнечные берега Италии". Примечательно, что, несмотря на свое происхождение, Капоне никогда не бывал об этой стране.

Именно в этом поместье спланировали самое резонансное массовое показательное убийство членов конкурирующей банды "Северная сторона", которое позже реализовали в Чикаго. Тогда бойцы криминального босса, одетые в полицейскую униформу, публично расстреляли семерых мафиози. После этого Аль Капоне получила титул "Общественный враг номер один в США".

A post shared by TomHardyUSA (@tom.hardy.usa) on Apr 18, 2018 at 5:44am PDT

В 1931 году мафиози осудили за уклонение от уплаты налогов. Его снова заперли в тюрьме Алькатрас, откуда он вернулся спустя 6,5 года больным и сломанным человеком. Страдающий от сифилиса и слабоумия, мафиози умер после инсульта в своей спальне 25 января 1947 года. Ему было всего 48 лет. Спустя 5 лет жена покойного бандита продала недвижимость.