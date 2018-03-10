Версаль на Югле. 15 ФОТО одной из самых необычно отделанных квартир в Риге

О вкусах, безусловно, не спорят. Пока не сталкиваются с чем-то из ряда вон выходящим, как например, с этой квартирой, которая находится на Югле, недалеко от озера. Ее фотографии предоставлены агентом Arco Real estate Гуной Яско.

Владелец квартиры — иностранец, который долгие годы жил в Объединенных Арабских Эмиратах, где к роскоши в интерьерах относятся как к данности. Правда, в дизайне интерьеров этой квартиры (созданных, кстати, дизайнером из Литвы Екатериной Казмазовской) трудно найти что-то восточное. Скорее перед нами представитель то ли классицизма, то ли т.н. "французского" стиля (он же — "стиль версаль").

В отделке квартиры использовались очень дорогие материалы — ткань, муранское стекло, мрамор, позолота. "Золота" в отделке вообще много — оно проявляется везде и всюду, как на крупных, ключевых элементах, так и в отделке аксессуаров. Например, позолочена даже сантехника!

Площадь квартиры — 177 кв. метров, в ней нашлось место бане с регулируемым уровнем влажности (что позволяет выбирать между "русской" и "финской"), гостевой комнате и террасе.

Да, о вкусах не спорят. Но эта квартира очень необычна для наших широт - взгляните только на фотографии!