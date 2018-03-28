ВИДЕО. В Америке продают самый настоящий "замок Гарри Поттера" за 3 млн долларов

Delfi Dom Sad
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В центре Миннеаполиса (США, штат Миннесота) выставлен на продажу знаменитый дом, который называют "замком Гарри Поттера" или местным Хогвартсом. Владелец продает его за 3 млн долларов и называет единственным частным владением в этой части города. По-настоящему уникальным предложение делают интерьеры - сочетание дерева и множества железных элементов, скульптур и безделушек, отмечает KARE11.

Особняк занимает площадь более 418 квадратных метров, и кажется, что на каждом найдется что-то своеобразное или изящное. "Кажется, тут и замковый проводной интернет есть", - шутит владелец Джефф Арундел. Он купил дом в 2002 году и потратил семь лет жизни на превращение его в сказочный замок.

В доме три спальни и три ванных комнаты, есть дворик с вековым раскидистым деревом, а на крыше - терраса. "У каждого, кто видит это, возникают свои идеи - от магазина и бутик-отеля до ресторана и частного клуба", - указывает он.

Арундел говорит, что его предложение вызывает огромный интерес у покупателей и желающим купить дом стоит поторопиться: на этой неделе уже было пять просмотров. "Люди смотрят на меня и говорят: "Эй, Джефф, почему ты не сделаешь тут ресторан?.. Но теперь я готов передать это кому-то другому... Есть и люди, которые говорят: "Боже, тут ничего нельзя трогать". Но я этому не верю. Я думаю, что со следующим жильцом и дом должен превратиться в нечто следующее. Ну а я просто готов к тому, чтобы это случилось сейчас".

На сайте Spacecrafting опубликована фотогалерея из "замка Гарри Поттера", и видно, что фотограф очень старался передать атмосферу этого места.

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Delfi Dom Sad

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