Во Франции продают замок, где умер Ричард Львиное Сердце

Delfi Dom Sad
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Во Франции продают замок, где умер Ричард Львиное Сердце
Foto: Père Igor/Wikipedia
Gazeta.ru

Французский замок Шалю-Шаброль, где погиб Ричард I Львиное Сердце, был выставлен на продажу, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Замок 600 квадратных метров площадью насчитывает 15 комнат. Объект оценивают в €996,4 тыс.

Согласно объявлению, замок состоит из двух частей — частной, пригодной для проживания, и общественной, в которой можно проводить экскурсии.

Владельцы не скрывают, что замок нуждается в реставрации. Тем не менее, мэр Шалю рассказал местной газете, что надеется сделать его прибыльным туристическим проектом.

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Delfi Dom Sad

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