Японская фанатка потратила 70 тысяч долларов, чтобы превратить свое жилище в домик Барби

Delfi Dom Sad
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Reuters/Scanpix
Foto: Reuters/Scanpix
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Живущая в Калифорнии японская фанатка потратила 70 тысяч долларов, чтобы превратить свое жилище в домик Барби - с кукольной мебелью, крикливыми постерами и надписями "Barbie" везде, где это возможно. Заглянуть в квартиру Азусы Сакамото предлагает CheatSheet.

Сакамото преобразила в своей скромной квартирке все - начиная от ковров и заканчивая освещением. Кухня крошечная и вся выдержана в разных оттенках розового - столешница, чайник, даже венчик для взбивания яиц. Примечательно то, что большую часть работы Азуса проделала своими руками - и затем выложила видео в стиле "сделай сам" в свой розовый Instagram:

Похожим образом она переделала туалет.

В спальне розовым должно быть не только белье, но даже и завтрак в постель.

Комод с переводной Барби на фасаде забит исключительно тематической одеждой.

При этом Азуса признает, что ее коллекция кукол Барби - далеко не самая большая в мире. У нее около 160 Барби и лишь один Кен.

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Delfi Dom Sad

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