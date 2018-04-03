Живущая в Калифорнии японская фанатка потратила 70 тысяч долларов, чтобы превратить свое жилище в домик Барби - с кукольной мебелью, крикливыми постерами и надписями "Barbie" везде, где это возможно. Заглянуть в квартиру Азусы Сакамото предлагает CheatSheet.

Сакамото преобразила в своей скромной квартирке все - начиная от ковров и заканчивая освещением. Кухня крошечная и вся выдержана в разных оттенках розового - столешница, чайник, даже венчик для взбивания яиц. Примечательно то, что большую часть работы Азуса проделала своими руками - и затем выложила видео в стиле "сделай сам" в свой розовый Instagram:

A post shared by Azusa Barbie🎀 (@azusabarbie) on Mar 11, 2018 at 12:23pm PDT

Похожим образом она переделала туалет.

A post shared by Azusa Barbie🎀 (@azusabarbie) on Jan 30, 2018 at 2:38pm PST

В спальне розовым должно быть не только белье, но даже и завтрак в постель.

A post shared by Azusa Barbie🎀 (@azusabarbie) on Mar 19, 2017 at 8:44am PDT

Комод с переводной Барби на фасаде забит исключительно тематической одеждой.

A post shared by Azusa Barbie🎀 (@azusabarbie) on Sep 24, 2016 at 8:58am PDT

При этом Азуса признает, что ее коллекция кукол Барби - далеко не самая большая в мире. У нее около 160 Барби и лишь один Кен.