Забытое измерение: потолок как главный акцент интерьера

Сейчас потолки становятся предметом более пристального внимания — в частности благодаря их способности полностью изменить вид комнаты. Потолок можно отделать с помощью краски, обоев, дерева и других материалов, пишет House Beautiful.

Графические узоры

Смелый вместо скучного — помещение с узорчатым потолком выглядит совершенно иначе и придает помещению новое измерение. Черно-белый геометрический рисунок делает интерьер оригинальным и свежим.

Цветные принты

В этой спальне потолок обклеен обоями с цветным графическим принтом. Это делает комнату менее серьезной и более живой.

Обои на потолке

Обои годятся не только для стен, но отлично выглядят и на потолке. Гармоничное сочетание обоев и текстиля в интерьере способно сделать комнату неповторимой, а также визуально увеличить ее.

Гладкая текстура

Лакированные потолки — хит сезона. В отличие от зеркал, которым нет равных в визуальном увеличении пространства, лакированные потолки хороши в другом — можно подобрать цвет лака в соответствии с интерьером и такой потолок будет менее бросаться в глаза, мягко сочетаясь с палитрой помещения.

Балки

Чтобы сделать потолок частью интерьера, необязательно ломать голову в поисках идей. Проверенное решение — открытые потолочные балки, которые делают комнату визуально шире и более открытой.

Деревянное покрытие

Чтобы придать "гладкому" помещению больше текстуры и сделать его более теплым, обшейте потолок деревянными досками. В этом случае натуральная древесина и ровные стены идеально подчеркивают друг друга.