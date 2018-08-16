5 ошибок при выращивании суккулентов и как их избежать

Какими бы неубиваемыми суккуленты ни казались, это не кощеи бессмертные от царства растений, и их может погубить нечто совсем простое, о чем вы даже не подумали. Good Housekeeping рассказывает о самых частых ошибках ухода за суккулентами и как их избежать.
Мало света
Природная среда обитания суккулентов — пустыня, и поэтому в комнатных условиях иногда бывает сложно имитировать 12-часовой солнечный день. Выберите самый солнечный подоконник и составьте туда все свои суккуленты. Если в доме нет такого окна, то заведите менее требовательное алоэ или выносливый эпипремнум.