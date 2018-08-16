5 ошибок при выращивании суккулентов и как их избежать

Какими бы неубиваемыми суккуленты ни казались, это не кощеи бессмертные от царства растений, и их может погубить нечто совсем простое, о чем вы даже не подумали. Good Housekeeping рассказывает о самых частых ошибках ухода за суккулентами и как их избежать.

Мало света Природная среда обитания суккулентов — пустыня, и поэтому в комнатных условиях иногда бывает сложно имитировать 12-часовой солнечный день. Выберите самый солнечный подоконник и составьте туда все свои суккуленты. Если в доме нет такого окна, то заведите менее требовательное алоэ или выносливый эпипремнум. 1. Мало воды

Мало воды 2. Неправильная почва

Неправильная почва 3. Им слишком тесно

Им слишком тесно 4. Выращиваете дикие сорта