5 ошибок при выращивании суккулентов и как их избежать

Delfi Dom Sad
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Мало воды
5 ошибок при выращивании суккулентов и как их избежать
Foto: Shutterstock

Какими бы неубиваемыми суккуленты ни казались, это не кощеи бессмертные от царства растений, и их может погубить нечто совсем простое, о чем вы даже не подумали. Good Housekeeping рассказывает о самых частых ошибках ухода за суккулентами и как их избежать.

Мало света

Природная среда обитания суккулентов — пустыня, и поэтому в комнатных условиях иногда бывает сложно имитировать 12-часовой солнечный день. Выберите самый солнечный подоконник и составьте туда все свои суккуленты. Если в доме нет такого окна, то заведите менее требовательное алоэ или выносливый эпипремнум.

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Мало воды

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Delfi Dom Sad

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