Азбука садовода: Грунт для комнатных растений

Все растения нуждаются в грунте, который по составу и структуре близок к почве их естественного произрастания. Но домашние растения ограничены в росте, потому что условия наших квартир во многом отличаются от естественных — длительностью светового дня, интенсивностью освещения, влажностью воздуха, температурным режимом и т.д.

Отличается и интенсивность потребления питательных веществ, которые содержатся в почве и то, к какой землесмеси растение "приучено" с момента посева. Всё это влияет на выбор грунта для комнатных растений, пишет портал florismania.com.

Обычная земля из сада, огорода, палисадника возле дома или леса не желательна для домашних растений. Она может быть заражена вредителями, болезнетворными микроорганизмами, вирусами, спорами грибков и семенами сорняков, которые в домашних условиях начинают активно развиваться. Кроме того, при регулярном поливе быстро разрушается структура почвы.

Для обеззараживания земли советуют проводить длительную термообработку паром, что само по себе является трудоёмким процессом, а также лишает землю полезных микроорганизмов. Поэтому для любителей комнатных растений целесообразнее купить готовые землесмеси или приготовить их самим из компонентов, которые имеются в продаже в специализированных магазинах.

Готовые грунты для домашних растений

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Обычно в цветочных магазинах предлагают универсальные и специализированные грунты для комнатных растений, которые упакованы в пакеты от 2 л. Как правило, на пакете указан состав, дата изготовления, уровень кислотности почвы (рН) и перечень растений, для которых предназначена эта землесмесь. Ниже — более подробно о каждой из этих характеристик, а также об особенностях универсальной землесмеси и специфике грунта для орхидей и суккулентов.

Дата изготовления грунта

При длительном хранении, особенно под воздействием тепла, может измениться химический состав грунта — соотношение между питательными веществами. Обращайте внимание на дату изготовления субстрата.

Показатель кислотности почвы (рН)

Для большинства цветочных растений оптимальной является слабокислая (рН в пределах 5-6) или нейтральная (рН в пределах 6-7) землесмесь. Обязательно обращайте внимание на этот показатель. Некоторые растения нуждаются в кислой (рН 4-5) или щелочной почве (рН 7-8). Для них выпускаются субстраты с соответствующей кислотностью.

Перечень растений, для которых предназначена землесмесь

В продаже можно встретить универсальные землесмеси, которые подходят нетребовательным комнатным растениям и специализированные — "Для цветущих", "Для декоративно-лиственных", "Для фиалок", "Для азалий", "Для пальм", "Для суккулентов", "Для сурфиний и петуний", "Для цитрусовых", "Для орхидей" и проч. с указанием названия растений (или семейства растений), для которых предназначен субстрат. Желательно использовать специализированные грунты, потому что они учитывают все индивидуальные особенности разных групп комнатных растений.

Преимущества готовых землесмесей: стерильность, удобство в использовании, обогащение запасом минеральных веществ, ориентация на индивидуальные требования растений к почве.

Универсальный грунт

Готовый грунт для домашних растений готовится на основе верхового и низинного торфа, песка и питательных веществ в легкоусвояемой форме. Он более рыхлый, чем земля с улицы и не изменяет со временем своих физических свойств. И самое важное его преимущество — большинство растений, поступающие из рассадников в магазины, сначала выращиваются в торфяной почве. Поэтому для пересадки с наименьшим стрессом для домашних растений лучше использовать близкий по составу грунт.

Недостатки торфяной землесмеси: грунт необходимо поддерживать во влажном состоянии, т.к. при пересыхании он будет плохо впитывать влагу. Если вы не полностью использовали упаковку с грунтом, постарайтесь плотно её закрыть, чтобы землесмесь не превратилась в пыль.

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Специализированный грунт

В зависимости от предназначения земляной смеси в её состав могут входить различные виды торфа с разной степенью разложения, глина (сапонит, мергель), крупнозернистый речной песок, агроперлит, биогумус и другие добавки.

Особенности грунта для орхидей

Эпифитные орхидеи, как правило, получают питательные вещества, которые накапливаются между корнями или стволами деревьев и получают воду из тропических туманов. Поэтому они прекрасно чувствуют себя при минимальном количестве питательных веществ в грунте. Идеальным для этих растений является субстрат "Для орхидей", который может состоять из крупной фракции торфа, коры хвойных деревьев, кокосовых волокон и чипсов, мха-сфагнума и древесного угля. Состав грунта для орхидей зависит от производителя.

Для наземных орхидей субстрат может содержать верховой торф, сосновую кору, древесный уголь, крупнозернистый песок и керамзит.

Особенности грунта для кактусов и других суккулентов

Большая часть суккулентов обитают в песчано-каменистых пустынных районах, где почва практически не содержит органики и почвенной микрофлоры, но богата минеральными солями. Эти особенности учтены в субстратах для кактусов и других суккулентов.

Важно! Помните, что большое количество гумуса стимулирует активный рост растений, что не свойственно суккулентам. Они становятся дряблыми, начинают "жировать", плохо переносят зимнее понижение температуры, болеют и плохо цветут. Кроме того, у суккулентов, за исключением эпифитных кактусов, небольшая потребность в азоте, а гумус содержит его в избытке. Поэтому для посадки используйте только те субстраты, которые предназначенные для кактусов и других суккулентов.

Оптимальной кислотностью почвы для большинства суккулентов является рН 4,5-6. В щелочном грунте при рН больше 7 растения перестают усваивать микроэлементы, а при рН больше 9 гибнут корни. Однако для эпифитных кактусов землесмесь должна быть богатой гумусом и иметь слабокислую реакцию (рН около 5).