Будьте осторожны! 13 ядовитых растений, которые могут расти у вас дома и в саду

Delfi Dom Sad
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Ревень (рабарбар)
Будьте осторожны! 13 ядовитых растений, которые могут расти у вас дома и в саду
Foto: Pixabay

Дом и сад, утопающие в зелени, всегда создают ощущение уюта и спокойствия. Однако привычные и красивые растения могут таить опасность — не все растения безопасны для людей и домашних животных. Good Housekeeping рассказывает, какие растения могут быть токсичны и опасны для жизни и здоровья.

Наперстянка

Будьте осторожны! 13 ядовитых растений, которые могут расти у вас дома и в саду
Foto: Pixabay

Цветки наперстянки обманчиво прелестны — цветки-колокольчики и ягоды привлекают детей, однако они содержат вещество, использующееся для лечения сердечной недостаточности. Употребление цветка или ягоду наперстянки по эффекту можно сравнить с принятием неизвестной дозы лекарства для сердца.

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Ревень (рабарбар)

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Delfi Dom Sad

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