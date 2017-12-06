Будьте осторожны! 13 ядовитых растений, которые могут расти у вас дома и в саду

Дом и сад, утопающие в зелени, всегда создают ощущение уюта и спокойствия. Однако привычные и красивые растения могут таить опасность — не все растения безопасны для людей и домашних животных. Good Housekeeping рассказывает, какие растения могут быть токсичны и опасны для жизни и здоровья.