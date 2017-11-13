Денежное дерево: привлекаем удачу и богатство

Delfi Dom Sad
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Особенности выращивания и ухода
Денежное дерево: привлекаем удачу и богатство
Foto: TANAKA Juuyoh (田中十洋) / cc

Толстянка овальная или толстянка портулаковая отличается многообразием видов, многие из которых нашли широкое применение в комнатном цветоводстве. Существует интересное поверье, что толстянка каким-то таинственным образом может привлекать в дом деньги и, соответственно, улучшать материальное благосостояние. Поэтому толстянку называют в народе денежным деревом.

Подавляющее большинство видов этого растения произрастает в Южной Америке. Некоторые обжили тропические районы Африки, Мадагаскар и Аравийский полуостров. В жарких климатических зонах толстянка чувствуют себя весьма комфортно, поскольку относятся к суккулентам (так называют представителей земной флоры, обладающих способностью запасать в своих тканях влагу).

Многообразие толстянки

Как пишет портал вашехобби.рф, толстянка овальная представлена почти 350 сортами, что позволяет говорить о ней как о самом распространенном растении одноименного семейства. Несмотря на видовое многообразие и разнообразие по внешнему облику, сорта объединяет ряд общих черт. Толстянки в большинстве своем похожи на небольшие деревца, листья которых лишены черенков и имеют характерные закругления на конце. Да и в целом листья овальной формы, похожи на монетки, что, видимо, тоже предопределило народное наименование растения. Классическое денежное дерево в своем исходном виде может достичь в высоту 1 метра.

Денежное дерево: привлекаем удачу и богатство
Foto: Pixabay

Листья имеют темно-зеленый оттенок, покрыты опушкой. Природа украсила их по краю симпатичным и весьма узнаваемым красным окаймлением. Их длина обычно не превышает 5 см, а ширина – 2,5 см. Растение образует придаточные корни, их еще называют воздушными, которые, находясь не в земле, а над ней, поглощают влагу непосредственно из атмосферы. Корни-придатки поначалу беловатые, а затем становятся буроватыми. Цветки толстянки небольшие, белого либо розового оттенка (иногда красного, реже голубого).

Сорта денежного дерева объединяет неприхотливость. Находиться могут в любом помещении и в любой его части. Разве что пестролистные представители толстянок любят места, где больше света. А теперь о некоторых видах толстянки чуть подробнее.

Толстянка древовидная. Растет в Африке среди скал и на холмах. Представляет собой 2-3-метровой высоты кустарники. Ствол толстый и голый. Мясистые листья округлые и плоские, их форма обратнояйцевидная. Длина от 3 до 7 см. Цветет летом, но в помещении – редко.

Толстянка Хелмса. Встречается на австралийских болотах. Достигает в высоту порядка 40 см. Имеет мясистые листья игловидной формы. Цветки красно-белые, в диаметре 0,2-0,3 см. Культивируется не так часто, но обычно находит использование в аквариумах.

Толстянка лопатчатая. Родом из Юго-Восточной Африки. Полукустарник с голыми округленно-лопатчатыми листьями светло-зеленого или розового окраса, оснащенными черешками. Цветки мелковатые, розового либо красного оттенка. Применение находит в качестве ампельного растения, т.е. для ваз.

Толстянка колончатая. Двулетнее низкое растение, высота до 10 см. Родина – ЮАР. Толстые листья имеют густое расположение, поперечно-эллиптической формы. Цветки в основном располагаются зонтиковидно. Комфортные для нее условия достижимы только в прохладных помещениях.

Толстянка млечная. Произрастает на юге и юго-востоке Африки. Имеет вид кустарников и полукустарников высотой до 60 см со стелющимися побегами. Сросшиеся у оснований голые листья обратнояйцевидной формы, толстые. Цветков много, соцветие "метелка". Её также разводят как ампельное растение.

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Особенности выращивания и ухода

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Delfi Dom Sad

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