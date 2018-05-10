Домашняя аптечка. Как вырастить и ухаживать за алоэ вера

О пользе алоэ мы знаем с детства, когда на подоконниках у мам и бабушек росли эти немного колючие, плотные и словно покрытые воском растения, срезом листьев которых можно было помазать ранку и она заживала быстрее. Но алоэ не только чудодейственное, но и красивое комнатное растение, и Good Housekeeping рассказывает о том, как выращивать и ухаживать за ним.

Алоэ не только лечит солнечные ожоги, ухаживает за кожей и волосами, но и может добавить немного тропического ощущения в ваш сад или дом.

Как выращивать алоэ в помещении

Хорошие новости для тех, у кого не очень хорошо складываются отношения с любыми растениями: алоэ очень неприхотливое растение, которое спокойно переносит засуху (читайте: забыли полить). Посадите алоэ в глиняный горшок в почву с хорошим дренажем. Идеальный вариант: смесь обычной почвы и почвы для суккулентов. Глиняные горшки также высыхают быстрее пластиковых или лакированных.

Если растение слишком тяжелое и начинает сгибаться в сторону, то пора пересадить его в другой горшок, но не беспокойтесь о том, что ему слишком тесно — алоэ хорошо себя чувствует и в компактных условиях.

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Поставьте алоэ в светлое, солнечное место, иначе оно уйдет в спячку и перестанет расти. Хорошенько поливайте его каждые 2 недели и следите, чтобы между поливами почва полностью высохла — в противном случае его корни просто сгниют, поскольку это растение родом из пустыни. Вялые или побуревшие листья — признак переполива.

На лето алоэ можно поместить на улице, но нельзя сразу выставлять его под прямые солнечные лучи. Постепенно переносите его в более солнечные места каждые несколько дней, чтобы избежать стресса.