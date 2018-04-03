Домашняя аптечка на подоконнике: что выращивать по весне

Весна пока еще не вошла в свои права и на прилавки не хлынул поток дешевых витаминов, а, значит, придется заботиться о себе самостоятельно. Вот полезные и красивые растения, которые можно выращивать собственноручно, причем делать это даже в том случае, если вы живете в обыкновенной квартире.

Тимьян – от бессонницы и для хорошего пищеварения

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Тимьяну присущи антибактериальные и лечебные свойства, его часто рекомендуют как профилактическое средство для усиления иммунитета. Он также помогает от расстройств сна и пищеварительного тракта. Полезен тимьян и тем, кто хочет "почистить" организм.

Тимьян на подоконнике

Тимьян растет медленно, зато ценен тем, что является многолетним растением. Ему нужен свет и сухая почва (слишком часто и обильно поливать нельзя). Вырастить его можно из семян или купить саженцы на разной стадии роста. Проследите, чтобы горшок или коробка, в которой он будет расти, были достаточно просторными.

У тимьяна пышные корни и сочные листья. Купить можно разные виды растения, но вкуснее всех пахнет тимьян серебристый. При готовке его можно добавлять в жаркое, супы и салаты.