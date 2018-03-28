И противогаз не нужен: 6 растений, которые очистят воздух в вашей квартире

Delfi Dom Sad
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Нефролепис возвышенный
И противогаз не нужен: 6 растений, которые очистят воздух в вашей квартире
Foto: Shutterstock

Весна — идеальное время для большой уборки, когда мы избавляемся от всего лишнего, чтобы освободить в доме (и в себе) пространство для солнечного света, воздуха и чего-то нового. О свете пусть заботится солнце, а вот с чистым воздухом вам могут помочь комнатные растения, пишет Elle Decor.

Фикус каучуконосный

И противогаз не нужен: 6 растений, которые очистят воздух в вашей квартире
Foto: Shutterstock

Помимо того, что фикус всегда стильно вписывается в интерьер спальни, он удаляет из воздуха токсины и борется с тропическими болезнями и паразитами. Исследования подтверждают, что фикус каучуконосный очищает воздух от формальдегида, который содержится в чистящих средствах и мебели.

Протирайте листья фикуса несколько раз в неделю влажной салфеткой, чтобы поры листьев не забивались и эффективно очищали воздух.

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Нефролепис возвышенный

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Delfi Dom Sad

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