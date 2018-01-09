Как избавиться от мошек в горшках подручными способами

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Как избавиться от мошек в горшках подручными способами
Foto: Shutterstock

Борьба с мошками, которые оккупировали комнатные цветы, дело хлопотное и неблагодарное. Но есть несколько довольно простых и довольно успешных методов устранения насекомых с помощью народных средств, пишет портал "Всаду.ру".

1. Полить грунт слабым (иначе корень цветка повредится) раствором марганцовки.

2. С сочного апельсина срезать кожицу и поставить ее в грунт. Такая своеобразная ловушка для мошек (они слетаются на сладкий нектар).

3. В грунт воткнуть 4 спички (головками вниз) и поливать землю. Время от времени спички нужно проверять и если сера сошла полностью - заменять. За неделю взрослые мошки и даже их личинки, находящиеся в грунте, исчезают.

4. Тонкие пластины разрезанного вдоль чеснока раскложить по вазону - это действенный способ, но запах, исходящий от горшков, будет не очень приятный.

5. Сделать из детского или хозяйственного мыла раствор и поливать им цветы.

6. Опрыскивать почву и растения чесночным раствором. Приготовление: пару головок чеснока измельчить и залить литром воды. Настаивать на протяжении четырех суток, а затем процедить.

7. Древесной смолой посыпать грунт в горшках. Такой способ избавит цветы от мошек и хорошо удобрит почву.

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