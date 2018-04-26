Как получить цветущий балкон, если вы спохватились слишком поздно

Весна нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь — если это про вас и понимание о необходимости засадить балкон зеленью пришло лишь сейчас, то… не расстраивайтесь! Цветущий балкон можно получить достаточно быстро, буквально за несколько дней.

Если вы пропустили подготовительный этап ухода за ростками, всегда можно купить подрощенные растения. Высадить их можно не только на балкон, но также на террасу на даче (например).

Главное в этой ситуации — правильно выбрать подходящие растения и знать несколько правил ухода и посадки. Например, выбирая конкретные виды, подумайте, что вы будете делать с ними осенью и зимой — ведь многие виды являются многолетними, а, значит, их придется пересадить в помещение или смириться с их гибелью. Впрочем, некоторые виды отлично переживают зиму на утепленной, но неотапливаемой лоджии — нет мороза, и ладно.

Ориентация балкона

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Одним из главных факторов, влияющих на выбор растения, является ориентация балкона — одни и те же растения на разных сторонах дома будут чувствовать себя по-разному.

Западная и восточная стороны считаются идеальными и подходящими большинству растений. Чаще других так выращивают бегонии (Begonia), бальзамины (Impatiens) и пеларгонии (Pelargonium). Кому-то они кажутся старомодными, но на самом деле они на пике моды.

Гардении (Gardenia), сенполии (Saintpaulia), стрептокарпусы (Streptocarpus) лучше сажать на застекленных лоджиях, поскольку они не любят перепадов температур и сквозняка.

Если говорить про растения с красивыми листьями, то на эти стороны сажают пестролистные формы плюща (Hedera), сансевиерии (Sansevieria), традесканции (Tradescantia), а также папоротники, например, нефролепис (Nephrolepis), адиантум или "венерин волос" (Adiantum). А кроме того: дихондру (Dichondra), серебристую и изумрудную, хлорофитум (Chlorophytum), бамбук (Bambusa). Отличным декоративным вариантом является и кислица (Oxalis), которая никуда не "уползет", так как места у нее просто не будет.

На южной стороне сажают каланхое (Kalanchoe) и гибискус (Hibiscus), а также катарантус (барвинок розовый) (Catharanthus), портулак (Portulaca), герберу (Gerbera) и вереск (Calluna). Правда, два последних потребуют зимнего периода покоя при пониженной температуре.

На "юга" можно смело отправлять бархатцы (Tagetes), дихондру и хлорофитум, а также многие фиалки (Viola), в том числе ампельные и особенно декоративные "анютины глазки". Еще — рассаду колеуса (Coleus), полыни Стеллера (Artemisia stellerana) и Шмидта (Artemisia schmidtiana). Наконец, всегда хорошим выбором будут суккуленты, особенно если вы не верите в свою способность регулярно поливать цветы или просто проводите значительное время на даче.

Северная сторона самая грустная, но не безнадежная! Смело сажайте зеленые одноцветные формы плюща, сансевиерии, традесканции, а также папоротники, например, нефролепис (Nephrolepis), адиантум или "венерин волос" (Adiantum).