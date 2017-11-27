Как правильно мыть и чистить комнатные растения

Delfi Dom Sad
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Как правильно мыть и чистить комнатные растения
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Как и вся мебель, комнатные растения также покрываются пылью. Если не поддерживать растения в чистоте, то они легко могут заболеть и погибнуть. О том, как правильно ухаживать за растениями, рассказывает Better Homes&Gardens.

Как и за всеми живыми существами, за растениями нужно ухаживать, чтобы обеспечить им долгую и здоровую жизнь. Помимо регулярного полива, растения нуждаются в том, чтобы их иногда чистили и мыли. На чистом растении без пыли вы скорее увидите насекомых-вредителей, если они появятся.

Протрите пыль

С растений с пушистыми листьями, например, фиалок, пыль лучше всего смахивать мягкой кистью для рисования, мягкой зубной щеткой и сухим листиком этого же растения. Смахивайте пыль в направлении от стебля к кончику листа. Большие и гладкие листья растений можно протирать влажной тряпкой. Чтобы не повредить листья, поддерживайте их снизу второй рукой. Не следует использовать масла и полирующие средства для придания листьям блеска — они могут забить поры и растение не сможет дышать.

Снимите старые цветы

Удалите отцветшие соцветия, чтобы растение было здоровым и смогло цвести дальше. Уберите с почвы опавшие листья и цветы, чтобы избежать появления плесени и гнили. Регулярно удаляйте засохшие и пожелтевшие листья. Особенного внимания требуют папоротники — обрезайте коричневые стебли под зелеными листьями на уровне почвы и удаляйте все стебли без листьев.

Устраивайте растениям банный день

Ополаскивайте растения еле теплой водой, чтобы избавиться от пыли и насекомых. Не используйте холодную воду, иначе на листьях могут остаться пятна. Мойте небольшие растения в раковину, а большие растения в ванне. Дайте растениям просохнуть, прежде чем возвращать их на солнце.

Еще один способ чистки небольших растений (особенно с пушистыми листьями) — придерживая пальцами растение и почву, перевернуть горшок и промыть листья в тепловатой воде. Также дайте растениям просохнуть, прежде чем возвращать их на место.

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Delfi Dom Sad

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