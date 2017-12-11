Как ухаживать за фикусом зимой: три полезных совета

Как и многие другие комнатные растения, фикус любит тепло, поскольку родом из тропиков и субтропиков. При наступлении холодов недостаточно просто занести его в тепло и поливать. The Spruce рассказывает о всех тонкостях ухода за этим красивым и популярным растением.

Фикус — теплолюбивое растение, которое не переносит холода. Зимой самое главное — не дать фикусу погибнуть, а не вырастить его больше и выше. Идеальным решением будет "отправить" растение в зимнюю спячку, чтобы избежать опадения листьев.

Начните со здоровья

У здорового растения шансы успешно перезимовать намного выше, чем у слабого или больного фикуса. Убедитесь, что растение подкормлено и не повреждено, а если вы заносите его с улицы, то проверьте, чтобы на нем не было "попутчиков" — насекомых и плесени.

Место для фикуса

При выборе места для фикуса в помещении убедитесь, что растение будет получать достаточно солнечного света и тепла, поэтому смело ставьте его под прямые солнечные лучи. Если с солнечным светом туго, то поместите над растением небольшую фитолампу. Не забывайте выключать ее на ночь, чтобы не сбивать суточный режим для растения.

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Следите, чтобы фикус не стоял на сквозняке или рядом с горячими радиаторами. Горячий сухой воздух чаще вызывает осыпание листьев, поэтому каждую неделю поворачивайте горшок с растением на четверть оборота, чтобы фикус равномерно был освещен со всех сторон.

Осыпание листьев

Осыпание листьев — нормальное явление зимой, но ни в коем случае нельзя реагировать на это чрезмерно обильным поливом.

"Спокойствие, только спокойствие": из-за снижения температуры может осыпаться несколько листьев — это естественная реакция растения для сохранения энергии. Это может показаться противоречащим здравому смыслу, но зимой фикус стоит поливать немного реже. А вот в чем растение действительно нуждается, так это в повышенной влажности.

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Фикусы родом из регионов, где ярко выражены времена года. Только вместо температурных перепадов, там бывают сухие и дождливые месяцы. Не бойтесь поливать фикус реже — в идеале эти растения следует поливать не чаще одного раза в 2 недели. Однако, даже в сухой сезон в тропиках влажно, поэтому, если у вас есть увлажнитель воздуха, то ваш фикус будет вам благодарен. Если нет, то опрыскивайте растение по утрам 2-3 раза в неделю.

Когда весной становится теплее и увеличивается световой день, побалуйте ваш фикус: подкормите его, при необходимости пересадите в горшок побольше и начните поливать его чаще. Помните, что зимнее здоровье растения начинается летом.