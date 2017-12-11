Как ухаживать за фикусом зимой: три полезных совета

Как и многие другие комнатные растения, фикус любит тепло, поскольку родом из тропиков и субтропиков. При наступлении холодов недостаточно просто занести его в тепло и поливать. The Spruce рассказывает о всех тонкостях ухода за этим красивым и популярным растением.
Фикус — теплолюбивое растение, которое не переносит холода. Зимой самое главное — не дать фикусу погибнуть, а не вырастить его больше и выше. Идеальным решением будет "отправить" растение в зимнюю спячку, чтобы избежать опадения листьев.
Начните со здоровья
У здорового растения шансы успешно перезимовать намного выше, чем у слабого или больного фикуса. Убедитесь, что растение подкормлено и не повреждено, а если вы заносите его с улицы, то проверьте, чтобы на нем не было "попутчиков" — насекомых и плесени.
Место для фикуса
При выборе места для фикуса в помещении убедитесь, что растение будет получать достаточно солнечного света и тепла, поэтому смело ставьте его под прямые солнечные лучи. Если с солнечным светом туго, то поместите над растением небольшую фитолампу. Не забывайте выключать ее на ночь, чтобы не сбивать суточный режим для растения.
Следите, чтобы фикус не стоял на сквозняке или рядом с горячими радиаторами. Горячий сухой воздух чаще вызывает осыпание листьев, поэтому каждую неделю поворачивайте горшок с растением на четверть оборота, чтобы фикус равномерно был освещен со всех сторон.
Осыпание листьев
Осыпание листьев — нормальное явление зимой, но ни в коем случае нельзя реагировать на это чрезмерно обильным поливом.
"Спокойствие, только спокойствие": из-за снижения температуры может осыпаться несколько листьев — это естественная реакция растения для сохранения энергии. Это может показаться противоречащим здравому смыслу, но зимой фикус стоит поливать немного реже. А вот в чем растение действительно нуждается, так это в повышенной влажности.
Фикусы родом из регионов, где ярко выражены времена года. Только вместо температурных перепадов, там бывают сухие и дождливые месяцы. Не бойтесь поливать фикус реже — в идеале эти растения следует поливать не чаще одного раза в 2 недели. Однако, даже в сухой сезон в тропиках влажно, поэтому, если у вас есть увлажнитель воздуха, то ваш фикус будет вам благодарен. Если нет, то опрыскивайте растение по утрам 2-3 раза в неделю.
Когда весной становится теплее и увеличивается световой день, побалуйте ваш фикус: подкормите его, при необходимости пересадите в горшок побольше и начните поливать его чаще. Помните, что зимнее здоровье растения начинается летом.