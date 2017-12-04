Кактусы, орхидеи или фикусы? Что о вас могут рассказать ваши любимые растения

Оказывается, выбор комнатных растений может многое прояснить об особенностях их обладателя. Люди интуитивно выбирают такие растения, которые соответствуют не только их настроению, но и типу личности. Портал housebeautiful.com предлагает проверить, соответствует ли эта теория действительности.
Фикусы
Фикусы бывают самые разные, но их разведение в домашних условиях свидетельствует, что хозяин консервативен и не любит частых перемен в бытовой и личной жизни. Любители фикусов бывают немного рассеянными, поэтому они и предпочитают растения, не требующие особого ухода и специфических знаний. Впрочем, уже сам факт разведения домашних растений показывает, что для хозяев очень важно поддерживать уютную атмосферу.