Котонепроницаемые растения: защищаем зелень от любимых вредителей

Не мы одни любим комнатные растения — наши мурлыкающие питомцы также не исключение. Многие из нас неоднократно сталкивались с разрушительным проявлением их любви — разрытая земля, пожеванные листья, а в некоторых горшках даже "ароматные" сюрпризы от четырехлапых цветоводов. Как быть? Gardening Know How делится полезными и эффективными советами, которые сохранят ваш дом зеленым, а отношения с котами добрыми.

Чаще всего коты жуют листья и цветы растений, выкапывают их, ходят в туалет в цветочные горшки или заигрывают растения "насмерть". Многие хозяева просто сдаются и не держат дома никаких растений, и напрасно. Есть несколько способов защитить растения от котов

Завести растения, которые не нравятся котам

Один из способов — выращивать растения, которые не нравятся кошкам, например, из-за иголок или сильного аромата.

Розмарин — одно из самых нелюбимых котами растений. Благодаря своему сильному запаху, розмарин отпугивает котов, а вам пригождаются его свежие веточки для придания аромата вашим блюдам.

Шпороцветник (плектрантус) — запах этого растения используется во многих средствах для того, чтобы отучить кошек и котов от порчи определенных мест в доме.

Кактусы и розы также годятся в качестве комнатных растений — коты и кошки их не любят из-за шипов.

Защитить растения от котов

Еще один способ отвадить котов от ваших комнатных цветов — посыпать кайенским перцем вокруг листьев растения и кот очень быстро потеряет интерес. Большинство котов не переносит запах цитрусовых, так почему бы эти не воспользоваться? Положите в горшок кожуру от апельсинов и лимонов или опрыскайте растение разбавленным лимонным соком или апельсиновым маслом.

Многие люди заводят дома растения с неприятной для котов текстурой, из-за которой они еще дважды подумают, прежде чем использовать цветочный горшок в качестве туалета.

Чтобы коты не разрывали почву, можно покрыть ее тяжелыми камешками или шишками. Также хорошим вариантом является фольга или любой дышащий материал типа сетки.

Если все эти меры по-прежнему не дают желаемых результатов, не сдавайтесь. Есть еще парочка хитростей.

Если вам позволяет жилая площадь, то составьте все растения в одну комнату и закройте дверь. Для этого годится утепленная лоджия, терраса или любая солнечная комната.

Поместите растения на стеллаж. Во многих случаях это помогает, однако попадаются коты, которым и высота не помеха.

Попробуйте пожертвовать растением вашему питомцу. Коты любят кошачью мяту и мелиссу. Расставьте несколько пластиковых горшочков с этими растениями по всему дому, но отдельно от других цветов. Возможно, это отвлечет вашего горе-садовника и сохранит другие растения.