Не елкой единой: семь традиционных рождественских растений

Некоторые рождественские традиции возникли благодаря растениям. Например, вечнозеленые растения и их ветки в странах с холодным климатом собирали на праздник зимнего солнцестояния, чтобы напомнить о свежей зелени и о том, что еще немного и наступит весна. The Spruce рассказывает о самых главных растениях, без которых немыслимо ни одно Рождество.
Пуансеттия
Не все рождественские растения являются вечнозелеными. Пуансеттия (молочай красивейший) стала ассоциироваться с Рождеством в Северной Америке настолько же тесно, что и праздничные елки. Однако пуансеттия — тропическое растение родом из Мексики. Поэтому флористы так тщательно упаковывают пуансеттию при покупке, иначе холод может ее погубить.