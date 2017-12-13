Не елкой единой: семь традиционных рождественских растений

Некоторые рождественские традиции возникли благодаря растениям. Например, вечнозеленые растения и их ветки в странах с холодным климатом собирали на праздник зимнего солнцестояния, чтобы напомнить о свежей зелени и о том, что еще немного и наступит весна. The Spruce рассказывает о самых главных растениях, без которых немыслимо ни одно Рождество.