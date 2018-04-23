Не кактус и не алоэ. 10 необычных суккулентов для вашего сада

Если ваше представление о суккулентах ограничивается кактусами и алоэ, то пора узнать эти растения поближе — поверьте, они крайне разнообразны и удивительны. The Spruce рассказывает о самых необычных и привлекательных видах суккулентов для вашего сада.
"Топси-турви" и "мексиканская курица" (Echeveria)
Эчеверия — вид суккулентов, известных под названием "мексиканская курица", в который входят сотни сортов, произрастающих в Мексике, Центральной и Южной Америке. Загнутые прямоугольные листья сорта "топси-турви" делают растение похожим на морского ежа, которое эффектно выглядит в группах или в сочетании с другими суккулентами. Чтобы подчеркнуть красивый бледный серо-голубой оттенок листьев эчеверии, ее можно посадить в горшок желто-зеленого цвета.