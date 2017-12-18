Почему кончики листьев комнатных растений становятся коричневыми?

Delfi Dom Sad
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Почему кончики листьев комнатных растений становятся коричневыми?
Foto: Shutterstock

Нередко у внешне здоровых комнатных растений кончики и края листьев становятся коричневыми и сохнут. BetterHomes&Gardens объясняет, в чем может быть причина и как это исправить.

Причин может быть несколько, однако наиболее часто встречаются три:

Сухость

Если растение не получает достаточно воды или влажность воздуха слишком низка, то кончики и края листьев могут побуреть и засохнуть. Поливайте растение чаще и регулярно.

Соль

Со временем соль из воды накапливается в почве и, соответственно, в растении. Соли могут накапливаться от удобрений или от минералов, содержащихся в воде. Излишек соли усваивается растением и откладывается в кончиках листьев, вызывая их изменение цвета и высыхание. Регулярно поливайте растение дистиллированной водой, чтобы избавиться от излишков солей.

Химикаты

Некоторые химикаты, например, хлориды и бораты, могут накапливаться в листьях, что приводит к их изменению цвета. Если эти вещества содержатся в воде для полива, то используйте дистиллированную или дождевую воду. Коричневые участки можно обрезать, чтобы растение выглядело лучше. Постарайтесь сохранить лист, если только он не стал полностью коричневым. Пока в листе есть зеленый участок, он участвует в фотосинтезе и помогает растению расти.

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