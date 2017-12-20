Пять секретов ухода за комнатными растениями

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему у одних людей дом утопает в буйной зелени, а у других максимум стоит "неубиваемый" кактус? Better Homes&Gardens открывает 5 секретов, которые помогут вам превратить ваш дом в цветущий оазис.

Секрет №1: место

Для растений место в доме так же важно, как и для людей расположение дома в городе. Узнайте, какие условия нужны вашим растениям и обеспечьте их. Например, фиалки любят яркий, но не прямой свет, поэтому их нельзя ставить на солнечную сторону. Кротоны могут выжить в тени, но их яркие цвета быстро потускнеют.

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Прежде чем покупать растение, прочтите его этикетку. Если вы живете в подвале, то не стоит брать растение, которому нужен яркий солнечный свет (если только вы не собираетесь покупать специальную фитолампу).

Секрет №2: определите стиль

При оформлении своего дома и выборе растений, определитесь со стилем. Если у вас тропический интерьер, то выбирайте тропические растения, для юго-восточного стиля подойдут кактусы. В современный интерьер хорошо вписывается сансевиерия ("щучий хвост"), а для деревенского стиля нет ничего лучше фиалок, канатника (абутилон) или растений с яркими листьями, например, королевской бегонии.

Секрет №3: размер имеет значение

Да, раскидистая пальма замечательно выглядит в просторном офисе, но можете ли вы представить ее в вашей компактной гостиной? И наоборот, если у вас большое помещение, то одним горшком филодендрона не обойтись. Также обязательно узнайте, насколько большим может вырасти растение в комнатных условиях.

Секрет №4: правильный уход

Прочитайте все об уходе за каждым вашим растением. Если вы любитель поливать цветы каждый день, то выбирайте растения, которые любят влажную почву, например, карликовый папирус. А если вы постоянно забывает о поливе, то остановитесь на суккулентах, кактусах или растениях с воздушными корнями.

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Большинство комнатных растений любят, чтобы их хорошенько полили и дали земле почти полностью высохнуть, прежде чем поливать снова. Чтобы проверить влажность, засуньте в почву палец или купите гигрометр. Кстати, чаще всего растения погибают от чрезмерного полива, нежели от засухи.

Секрет №5: наводите красоту

Чтобы растения хорошо выглядели, их нужно протирать и чистить, удалять сухие листья и цветы. Для этого вам могут понадобиться ножницы и пинцет. Если не удалять пыль с листьев, то она забьет поры и растению будет сложно дышать. Поэтому вооружитесь мягкой щеточкой, кистью или тряпочкой, чтобы поддерживать листья в чистоте. Периодически можно составлять растения в ванну и устраивать им хороший душ комнатной температуры.

Каждый раз при поливе поворачивайте горшок с растениями на четверть оборота, чтобы растение всесторонне получало одинаковое количество света. Исключение составляет орхидея фаленопсис — если вы будете поворачивать горшок во время роста, то стебель может перекрутиться.