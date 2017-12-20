Пять секретов ухода за комнатными растениями

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
Пять секретов ухода за комнатными растениями
Foto: Shutterstock

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему у одних людей дом утопает в буйной зелени, а у других максимум стоит "неубиваемый" кактус? Better Homes&Gardens открывает 5 секретов, которые помогут вам превратить ваш дом в цветущий оазис.

Секрет №1: место

Для растений место в доме так же важно, как и для людей расположение дома в городе. Узнайте, какие условия нужны вашим растениям и обеспечьте их. Например, фиалки любят яркий, но не прямой свет, поэтому их нельзя ставить на солнечную сторону. Кротоны могут выжить в тени, но их яркие цвета быстро потускнеют.

Пять секретов ухода за комнатными растениями
Foto: Shutterstock

Прежде чем покупать растение, прочтите его этикетку. Если вы живете в подвале, то не стоит брать растение, которому нужен яркий солнечный свет (если только вы не собираетесь покупать специальную фитолампу).

Секрет №2: определите стиль

При оформлении своего дома и выборе растений, определитесь со стилем. Если у вас тропический интерьер, то выбирайте тропические растения, для юго-восточного стиля подойдут кактусы. В современный интерьер хорошо вписывается сансевиерия ("щучий хвост"), а для деревенского стиля нет ничего лучше фиалок, канатника (абутилон) или растений с яркими листьями, например, королевской бегонии.

Секрет №3: размер имеет значение

Да, раскидистая пальма замечательно выглядит в просторном офисе, но можете ли вы представить ее в вашей компактной гостиной? И наоборот, если у вас большое помещение, то одним горшком филодендрона не обойтись. Также обязательно узнайте, насколько большим может вырасти растение в комнатных условиях.

Секрет №4: правильный уход

Прочитайте все об уходе за каждым вашим растением. Если вы любитель поливать цветы каждый день, то выбирайте растения, которые любят влажную почву, например, карликовый папирус. А если вы постоянно забывает о поливе, то остановитесь на суккулентах, кактусах или растениях с воздушными корнями.

Пять секретов ухода за комнатными растениями
Foto: Shutterstock

Большинство комнатных растений любят, чтобы их хорошенько полили и дали земле почти полностью высохнуть, прежде чем поливать снова. Чтобы проверить влажность, засуньте в почву палец или купите гигрометр. Кстати, чаще всего растения погибают от чрезмерного полива, нежели от засухи.

Секрет №5: наводите красоту

Чтобы растения хорошо выглядели, их нужно протирать и чистить, удалять сухие листья и цветы. Для этого вам могут понадобиться ножницы и пинцет. Если не удалять пыль с листьев, то она забьет поры и растению будет сложно дышать. Поэтому вооружитесь мягкой щеточкой, кистью или тряпочкой, чтобы поддерживать листья в чистоте. Периодически можно составлять растения в ванну и устраивать им хороший душ комнатной температуры.

Каждый раз при поливе поворачивайте горшок с растениями на четверть оборота, чтобы растение всесторонне получало одинаковое количество света. Исключение составляет орхидея фаленопсис — если вы будете поворачивать горшок во время роста, то стебель может перекрутиться.

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Алоэ: уход и размножение в домашних условиях

Алоэ: уход и размножение в домашних условиях

Как правильно мыть и чистить комнатные растения

Как правильно мыть и чистить комнатные растения

Почему кончики листьев комнатных растений становятся коричневыми?

Почему кончики листьев комнатных растений становятся коричневыми?

Пять секретов ухода за комнатными растениями

Пять секретов ухода за комнатными растениями

10 важных правил, которые нужно соблюдать, если у вас есть сауна

10 важных правил, которые нужно соблюдать, если у вас есть сауна

Да будет снег! Как со вкусом использовать бумажные снежинки в интерьере

Да будет снег! Как со вкусом использовать бумажные снежинки в интерьере

Почему кончики листьев комнатных растений становятся коричневыми?

Почему кончики листьев комнатных растений становятся коричневыми? (2)

ФОТО. Обычные дома, которые выглядят как пряничные домики

ФОТО. Обычные дома, которые выглядят как пряничные домики

подробнее
В латвийских лесах можно срубить себе новогоднюю ель: Топ-5 вещей, которые надо знать об этом

В латвийских лесах можно срубить себе новогоднюю ель: Топ-5 вещей, которые надо знать об этом (2)

Шесть рекомендаций тем, кто собирается дарить свечи

Шесть рекомендаций тем, кто собирается дарить свечи

10 важных правил, которые нужно соблюдать, если у вас есть сауна

10 важных правил, которые нужно соблюдать, если у вас есть сауна

Почему кончики листьев комнатных растений становятся коричневыми?

Почему кончики листьев комнатных растений становятся коричневыми? (2)

Как сохранить елку зеленой и свежей как можно дольше

Как сохранить елку зеленой и свежей как можно дольше

подробнее