Шесть популярных суккулентов, которые украсят ваш дом

Суккуленты бывают самые разные, иногда даже трудно решить, какое из этих растений заслуживает места в вашем интерьере. Не стоит забывать, что к суккулентам относятся не только кактусы, но и тысячи других растений, которые не требуют особого ухода. Предлагаем вашему вниманию шесть популярных суккулентов, которые легко и приятно выращивать в домашних условиях.