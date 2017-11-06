Шесть популярных суккулентов, которые украсят ваш дом

Суккуленты бывают самые разные, иногда даже трудно решить, какое из этих растений заслуживает места в вашем интерьере. Не стоит забывать, что к суккулентам относятся не только кактусы, но и тысячи других растений, которые не требуют особого ухода. Предлагаем вашему вниманию шесть популярных суккулентов, которые легко и приятно выращивать в домашних условиях.
Седум Моргана
Седум Моргана (Sedum morganianum) - очень интересный суккулент, напоминающий нерасчесанный конский хвост. Этому растению понравится в подвесном горшке. Именно в таком виде оно смотрится максимально эффектно. Сажать его можно в почву, предусмотренную для комнатных растений, но с добавлением песка. Преимущество Седума Моргана в том, что он в состоянии перенести довольно суровую зиму даже на балконе. В этом случае его не нужно поливать. Впрочем, растение отлично чувствует себя и в помещении. Как и любой суккулент, поливать его надо редко. Если листья начинают засыхать, то растению требуется большее количество воды.