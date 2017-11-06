Шесть популярных суккулентов, которые украсят ваш дом

rus.DELFI.lv
Оставить комментарий
1 6
Рождественский кактус
Шесть популярных суккулентов, которые украсят ваш дом
Foto: Shutterstock

Суккуленты бывают самые разные, иногда даже трудно решить, какое из этих растений заслуживает места в вашем интерьере. Не стоит забывать, что к суккулентам относятся не только кактусы, но и тысячи других растений, которые не требуют особого ухода. Предлагаем вашему вниманию шесть популярных суккулентов, которые легко и приятно выращивать в домашних условиях.

Седум Моргана

Седум Моргана (Sedum morganianum) - очень интересный суккулент, напоминающий нерасчесанный конский хвост. Этому растению понравится в подвесном горшке. Именно в таком виде оно смотрится максимально эффектно. Сажать его можно в почву, предусмотренную для комнатных растений, но с добавлением песка. Преимущество Седума Моргана в том, что он в состоянии перенести довольно суровую зиму даже на балконе. В этом случае его не нужно поливать. Впрочем, растение отлично чувствует себя и в помещении. Как и любой суккулент, поливать его надо редко. Если листья начинают засыхать, то растению требуется большее количество воды.

1 6
Рождественский кактус

Source info

rus.DELFI.lv

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

12 цветущих растений, которые добавят красок в ваш дом

12 цветущих растений, которые добавят красок в ваш дом

Зеленый гороскоп. Какие комнатные растения подходят каждому знаку зодиака

Зеленый гороскоп. Какие комнатные растения подходят каждому знаку зодиака

10 причудливых комнатных растений, о которых вы не знали

10 причудливых комнатных растений, о которых вы не знали

Розетки и выключатели в доме: где, сколько и как планировать?

Розетки и выключатели в доме: где, сколько и как планировать?

Уроки Мойдодыра. Как часто вы должны чистить и мыть все в доме

Уроки Мойдодыра. Как часто вы должны чистить и мыть все в доме

Как посадить розу из букета

Как посадить розу из букета

Готовимся к зиме: Как самостоятельно почистить шубу

Готовимся к зиме: Как самостоятельно почистить шубу

ФОТО. Вилла Сирены Уильямс выставлена на продажу за $12 млн. — заглянем внутрь?

ФОТО. Вилла Сирены Уильямс выставлена на продажу за $12 млн. — заглянем внутрь?

подробнее
Уроки Мойдодыра. Как часто вы должны чистить и мыть все в доме

Уроки Мойдодыра. Как часто вы должны чистить и мыть все в доме

Розетки и выключатели в доме: где, сколько и как планировать?

Розетки и выключатели в доме: где, сколько и как планировать?

Порядок вещей. Как правильно и красиво раскладывать одежду в шкафу

Порядок вещей. Как правильно и красиво раскладывать одежду в шкафу

ФОТО. Вилла Сирены Уильямс выставлена на продажу за $12 млн. — заглянем внутрь?

ФОТО. Вилла Сирены Уильямс выставлена на продажу за $12 млн. — заглянем внутрь?

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи (114)

подробнее