Скромная и элегантная сансевиерия: советы по уходу за популярным "щучьим хвостом"

Наверное, почти у всех в детских воспоминаниях есть горшок с сансевиерией, которую еще называют "щучьим хвостом" или "тещиным языком". Несмотря на то, что многие считают это растение старомодным, на самом деле оно замечательно вписывается в современные интерьеры, пишет Tavs Dārzs.

Свое официальноеназвание сансевиерия получила в честь князя Сан-Северо и итальянского ученого Раймондо де Сангро. Сансевиерия стала чрезвычайно популярной из-за своей неприхотливости в уходе и до сих пор очень актуальна.

В народе считается, что "щучий хвост" очищает дом от плохой энергии, поэтому его рекомендуют держать в каждой квартире.

Внешние признаки

Это растение можно узнать по длинным плотным мечевидным листьями, которые могут быть темно-зеленого цвета, а бывают и пестрыми, и полосатыми, поэтому можно выбрать расцветку на любой вкус. Сансевиерия очень неприхотлива и растет как на солнце, так и в тени, спокойно переносит сквозняки, а редкий полив ей совершенно не вредит.

Советы по уходу

Foto: Shutterstock

При выращивании сансевиерии стоит обратить внимание на несколько нюансов: лучше всего она растет в глиняном горшке и поливать ее лучше снизу, поставив горшок на 10 минут в воду. Однако это нужно делать, только когда почва полностью сухая. Если перестараться с поливом, то земля начнет гнить и растение погибнет. Сансевиерию лучше поливать реже, чем чаще. Это растение идеально подходит тем, у кого дома сухо и темно, поскольку "тещин язык" хорошо переносит тепло и ему не нужны особенные условия и микроклимат.

Размножение сансевиерии

Цветение сансевиерии — редкое зрелище, но, тем не менее, во время цветения можно увидеть и цветок. Оказывается, что его можно дождаться, если растение долго не поливали, например, месяц. Поэтому, уезжая в путешествие или долгую командировку, необязательно просить кого-то, чтобы поливали "щучий хвост", — вполне вероятно, что по возвращению вас будет ждать цветок, напоминающий колосок.

Foto: Shutterstock

В благоприятных условиях растение быстро размножается побегами и горшок становится слишком тесным. В этом случае поделитесь отростками с кем-то, у кого еще нет сансевиерии в коллекции или в качестве первого растения — это идеальный вариант для тех, кто боится погубить комнатный цветок. Сансевиерия может размножаться и листовыми черенками.

Удобрение и пересадка

Те, у кого уже есть сансевиерия, наверняка уже отметили для себя самые эффективные и успешные периоды для удобрения и пересадки, поэтому мнения могут отличаться. Есть мнение, что в период роста сансевиерию нужно удобрять раз в месяц, а пересаживать нужно только тогда, когда корни разрослись на весь горшок. Другие считают, что не следует увлекаться удобрением, и растение достаточно "подкормить" раз в пару месяцев. Поэтому каждый поступает в зависимости от своих убеждений, поскольку это растение может пережить даже самые спартанские условия.