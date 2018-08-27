Сном младенца: 9 растений для спальни, которые улучшат ваш сон

Delfi Dom Sad
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Жасмин
Сном младенца: 9 растений для спальни, которые улучшат ваш сон
Foto: Shutterstock

Растения в доме радуют глаз, делают интерьер уютнее и жизнерадостнее, а еще заботятся о нашем здоровье и хорошем сне. Cure Joy рассказывает, какие растения лучше всего подходят для спальни и обеспечивают качественный сон.

Лаванда

Лавандовое масло популярно во всем мире благодаря своим успокаивающим свойствам — лаванда расслабляет тело, понижает кровяное давление и нормализует сердцебиение. Аромат лаванды понижает уровень кортизола — гормона стресса и улучшает кровообращение. Запах лаванды помогает заснуть даже самым капризным детям.

Горшок с лавандой обладает теми же преимуществами, что и эфирное масло, только еще и красиво выглядит — цветками дивного сине-фиолетового цвета приятно любоваться, мягко проваливаясь в глубокий сон.

Сном младенца: 9 растений для спальни, которые улучшат ваш сон
Foto: Shutterstock

Сухую лаванду можно использовать для украшений и венков, которые можно повесить на входную дверь.

Лаванду лучше всего держать на южном окне и поливать только когда сухая на ощупь. Важно не перелить лаванду, поскольку она особенно чутко реагирует на излишнюю влагу и у нее гниют корни. Некоторые сорта лаванды могут достигать 90 см в высоту, поэтому убедитесь, что ваш сорт предназначен для выращивания в помещении.

1 9
Жасмин

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Delfi Dom Sad

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