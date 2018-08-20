Топ-9 неприхотливых комнатных цветов, цветущих круглый год

Даже самый простой интерьер приобретает изысканный вид, если он украшен растениями. Гораздо лучше поставить в свободный угол комнаты высокую пальму или красивый цветущий кустарник, чем очередную тумбочку с безделушками. А как поднимают настроение комнатные цветы!
Существует огромное количество самых разнообразных по цвету и форме комнатных растений. Неприхотливые цветы для квартиры могут расти в сухой, запылённой и затенённой комнате. Они не нуждаются в особом уходе и не занимают для этого много времени. Портал "Клумба.Гуру" рассказывает об этих видах растений.
Виды комнатных цветов, цветущих круглый год
Каждая хозяйка хочет, чтобы комнатные растения не требовали сложного ухода, и при этом как можно дольше радовали глаз своим цветением. Таких растений довольно много. Вот самые интересные из них:
- Герань (пеларгония)
- Бегония
- Бальзамин
- Фуксия
- Абутилон
- Спатифиллум
- Гибискус
- Антуриум
- Кливия
Эти неприхотливые комнатные растения, цветущие круглый год, можно купить в любом магазине. Они "простят" своему хозяину любые погрешности, но всё-таки в уходе за каждым из них есть свои тонкости. От них зависит красота растения и продолжительность цветения.
Следует обращать внимание на такие моменты:
- насколько светолюбиво, теплолюбиво и влаголюбиво комнатное растение;
- существует ли разница в уходе за цветком зимой и летом;
- как пересаживать растение;
- в какой почве цветок будет чувствовать себя лучше всего.