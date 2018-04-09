Топ-9 старомодных растений, которые когда-то жили в каждом доме

Помните, какие комнатные растения стояли на подоконнике у бабушки или в вашем классе? Возможно, многие из них давно вышли из моды, но старые традиции стоит восстанавливать. Многие из хорошо известных комнатных растений нашего детства действительно достойны того, чтобы украсить наш интерьер.

Выносливый щучий хвост

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Щучий хвост трудно не заметить. К тому же, растение пользовалось популярностью ещё и благодаря тому, что оно нейтрализует вредные испарения. На самом деле, сансевьеру полезно держать в каждом доме. Её легко узнать по твердым и длинным листьям, которые бывают пестрыми и полосатыми.

Возможно, в это трудно поверить, но щучий хвост помогает бороться с ленью и быть креативными. Наверное, поэтому он так часто встречается в учебных заведениях. Лучше всего сажать щучий хвост в глиняный горшок, а поливать пореже. Растение хорошо себя чувствует даже при очень сухом воздухе и в тенистых местах.