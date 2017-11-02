Три лучших комнатных растения от насморка

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Три лучших комнатных растения от насморка
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Как только наступает холодное время года, приходит пора вирусных заболеваний. В больницах постепенно увеличиваются очереди, а в аптеках резко вырастают продажи. Это вовсе не странно, ведь многие люди начинают запасаться различными лекарствами от вирусных болезней, среди которых грипп, ангина и многие другие.

Наиболее остро встает проблема с насморком. Как только у вас появляется этот симптом, вы сразу начинаете пичкать себя медикаментами, дабы не запустить развитие болезни, не правда ли? И никто уже не задумывается о последствиях и о том, что такое здоровый образ жизни. Это как раз и есть одна из самых серьезных ошибок, которые допускают большинство современных людей.

Зачем пичкать себя медикаментами с кучей побочных эффектов, если самое эффективное лекарство от насморка находится у нас под носом? Речь идет о комнатных растениях.

Комнатные растения против насморка

Как правило, альтернативная медицина эффективна при простудных заболеваниях. Давайте рассмотрим растения, которые способны избавить от насморка:

  • Алоэ. Это уникальное растение присутствует практически в каждом доме, однако, о его целебных свойствах часто забывают. Алоэ обладает отличным биостимулирующим действием, оно даже укрепляет иммунитет. От насморка поможет следующее средство: пол стакана грецких орехов, целый лимон, пять столовых ложек меда и четыре листа алоэ – все измельчить и перемешать. Употреблять по одной ложке только после еды;
  • Каланхоэ. Данное растение способно невероятно быстро устранить неприятные симптомы гриппа и других болезней. Оно также обладает уникальным биостимулирующим действием, благодаря чему подходит для применения даже маленьким детям. При насморке достаточно закапать в нос несколько капель сока каланхоэ, после чего больной начнет обильно чихать. Это способствует быстрому очищению носовых пазух от слизи и облегчению дыхания;
  • Эвкалипт. Одно из самых эффективных растений при простуде. Избавиться от насморка поможет даже простое вдыхание аромата эвкалипта, а самым эффективным методом его устранения будет ингаляция. Кроме всего прочего, употребление данного растения также полезно при кашле и в профилактических целях.

Лечить насморк самостоятельно можно только по совету врача. Перед тем как использовать рецепты альтернативной медицины, посетите своего ЛОРа или терапевта.

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