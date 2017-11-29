В темноте, да не в обиде. Комнатные растения, которые любят тень

Delfi Dom Sad
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Потос
В темноте, да не в обиде. Комнатные растения, которые любят тень
Foto: Shutterstock

Не все яркие и необычные растения любят солнце — многие из них — "северяне", которые предпочитают малое количество света. Better Home & Gardens рассказывает об идеальных для наших широт комнатных растениях.

Филодендрон плющевидный

В темноте, да не в обиде. Комнатные растения, которые любят тень
Foto: Publicitātes foto

Пожалуй, это одно из самых популярных растений в мире — свою славу он обрел не только благодаря своим сердцевидным листьям, но и совершенно удивительной неприхотливости. Филодендрон очень быстро растет и прекрасно смотрится в кашпо или обвивающим вертикальные объекты в интерьере. Поливайте его, когда почва становится сухой наощупь. Два новейших сорта филодендрона отличатся от остальных сортов более красочными листьями (сорт Brasil) и пурпурным оттенком шелковистых листьев (сорт Micans).

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Потос

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Delfi Dom Sad

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