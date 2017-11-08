Зеленый сон: выбираем лучшие растения для спальни

Комнатные растения очищают воздух, насыщают его кислородом, добавляют цвета в интерьер и украшают его. Научные исследования выяснили, что растения успокаивают и расслабляют людей, что делает растения идеальным выбором для спальни. Better Homes & Gardens выбрал самые лучшие растения для спальни.