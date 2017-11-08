Зеленый сон: выбираем лучшие растения для спальни

rus.DELFI.lv
Оставить комментарий
1 12
Щучий хвост (сансевиерия)
Зеленый сон: выбираем лучшие растения для спальни
Foto: Shutterstock

Комнатные растения очищают воздух, насыщают его кислородом, добавляют цвета в интерьер и украшают его. Научные исследования выяснили, что растения успокаивают и расслабляют людей, что делает растения идеальным выбором для спальни. Better Homes & Gardens выбрал самые лучшие растения для спальни.

Комнатные пальмы (хамедорея)

Зеленый сон: выбираем лучшие растения для спальни
Foto: Shutterstock

Эти растения любят яркие, но не прямые солнечные лучи и любят среднюю влажность (хотя лучше всего растут в условиях высокой влажности). Поддерживайте почву достаточно увлажненной, но не мокрой. На ощупь почва должна быть почти сухой, тогда можно поливать.

Название: виды Chamaedorea
Размеры: 30-240 см в высоту, 30-90 см в ширину
Условия: средне яркий свет, 18-25°C, средне влажная почва.

1 12
Щучий хвост (сансевиерия)

Source info

rus.DELFI.lv

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Зеленый гороскоп. Какие комнатные растения подходят каждому знаку зодиака

Зеленый гороскоп. Какие комнатные растения подходят каждому знаку зодиака

Как и когда можно пересаживать комнатные цветы?

Как и когда можно пересаживать комнатные цветы?

Комнатные растения, которые приносят в дом любовь и семейное счастье

Комнатные растения, которые приносят в дом любовь и семейное счастье

Выращиваем имбирь на подоконнике. Как сделать это правильно?

Выращиваем имбирь на подоконнике. Как сделать это правильно?

ФОТО. Стильная четырехкомнатная

ФОТО. Стильная четырехкомнатная "мансарда" в скандинавском стиле в сердце Риги (1)

10 самых частых ошибок при чистке и мойке автомобиля

10 самых частых ошибок при чистке и мойке автомобиля (2)

Как правильно выбрать диван: советы опытных дивановладельцев

Как правильно выбрать диван: советы опытных дивановладельцев

Статья об опыте: Мифы и правда о стиральной машине с сушкой

Статья об опыте: Мифы и правда о стиральной машине с сушкой

подробнее
10 самых частых ошибок при чистке и мойке автомобиля

10 самых частых ошибок при чистке и мойке автомобиля (2)

ФОТО. Стильная четырехкомнатная

ФОТО. Стильная четырехкомнатная "мансарда" в скандинавском стиле в сердце Риги (1)

Выращиваем имбирь на подоконнике. Как сделать это правильно?

Выращиваем имбирь на подоконнике. Как сделать это правильно?

Вооружен и очень запаслив: 25 вещей, которые должны быть в каждой машине

Вооружен и очень запаслив: 25 вещей, которые должны быть в каждой машине (4)

Как правильно выбрать диван: советы опытных дивановладельцев

Как правильно выбрать диван: советы опытных дивановладельцев

подробнее
Реклама
Статья об опыте: Мифы и правда о стиральной машине с сушкой

Статья об опыте: Мифы и правда о стиральной машине с сушкой