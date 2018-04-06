Жизнь без штор. Шесть типов непрозрачного стекла, которым можно отгородиться от мира

Delfi Dom Sad
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Жизнь без штор. Шесть типов непрозрачного стекла, которым можно отгородиться от мира
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Большинство людей с трудом представляют себе жизнь без штор, особенно в большом городе. Как это — ведь вокруг столько любопытных глаз, смотрящих из домов, которые стоят преступно близко! Однако современные технологии шагнули достаточно далеко вперед, чтобы предложить решения, позволяющие избавиться от штор. И не жалеть об этом.

Непрозрачное стекло дороже обычного — это минус. Плюс в том, что существуют самые разные технологии достижения непрозрачности. Не только на любой вкус и кошелек, но и на свою особую ситуацию.

Матовая пленка

Матовая пленка, например, является самым бюджетным и быстрым вариантом. Она клеится на обычное стекло, что позволяет выбирать: заклеивать все стекло вообще или только нижнюю часть. А, может быть, есть смысл и вовсе ограничиться полосками, создав эффект жалюзи?

Матированные стекла

Матированные стекла позволяют закрыть одно стекло из нескольких, существенно ограничив "угол обзора" для любопытных. Подходит не только для домов, но и квартир — в том случае, если многоэтажка стоит не "окна в окна", а под углом к другим строениям и достаточно "прикрыть" только одну сторону.

Светорассеивающее непрозрачное стекло

Светорассеивающее непрозрачное стекло поможет вообще скрыть все, что происходит за окном — идеально в ситуации, когда наружу вообще смотреть не хочется, а внутрь, понятное дело, тоже смотреть никто не должен. У такого стекла есть "подвид" со светорассеивающей шероховатой поверхностью, которая за счет большого количества крупинок стекла, преломляющих лучи солнца, не ослабляет, а усиливает уровень освещенности. Кстати, пригодится тем, кто выращивает дома тропические комнатные растения — им нужно больше солнца, чем может дать наша прибалтийская погода.

Тонированные стекла

Тонированные цветные стекла не только скроют помещения от глаз любопытных, но и защитят от слишком назойливого солнца на южной стороне. Тонировать также можно частично — секциями, или только сверху/снизу.

Электрохроматические стекла

Электрохроматические стекла — как в кино, где нажатием на кнопку стекло делается непрозрачным. Дорогое, но очень стильное и сильное решение, которое позволяет, например, оставить в ванной стекло, которое "закрывается" в момент, когда кто-то решит принять душ.

Витражи

Витражи — привет из прошлого? Вовсе нет! Конечно, настоящий витраж, когда стекло собирается из разноцветных кусочков, и дорог и непрактичен, но современные технологии позволяют добиться его имитации с помощью банальной цветной печати на стекле. Так украсить можно даже стандартные стеклопакеты.

Внутренние окна

Напоследок замолвим словечко за внутренние окна, в которых как раз таки уместнее всего применять непрозрачные стекла. Они практичны (можно, например, не включать днем свет в ванной комнате), придают комнатам совсем другое настроение и не так уж дороги.

Какой вид затемнения выбирать — зависит строго от вкуса владельцев (только электрохроматические, пожалуй, избыточны). Напомним лишь о существовании армированного стекла, из которого нередко сооружают целые "прозрачные стенки" (особенно в офисах). С его помощью можно построить уникальные и непохожие на "как у того парня" интерьеры!

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Delfi Dom Sad

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