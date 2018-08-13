8 главных признаков того, что ваш интерьер застрял в 90-х

Тенденции приходят и уходят, но есть вещи, которые никогда не теряют своей ценности. К сожалению, то что считалось стильным в 90-е, далеко не всегда выдерживает проверку временем. House Beautiful рассказывает, что делает интерьер вашего дома несвежим и словно застрявшим в 1990-х.

50 оттенков бежевого

Неизвестно, почему бежевый стал цветом целого десятилетия, но в 1990-х бежевым было все — от стен и ковров до мебели и аксессуаров. Да, это нейтральная палитра, но в то же время очень скучная.

Спустя десять лет главным цветом стал серый, а сейчас почти в каждой квартире есть белые стены. Любой из этих цветов сделает ваш интерьер живее, если только вы не используете один оттенок для всех поверхностей.