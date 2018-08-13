8 главных признаков того, что ваш интерьер застрял в 90-х

Delfi Dom Sad
2 комментария
1 8
По вашим стенам словно валялся Губка Боб Квадратные Штаны
8 главных признаков того, что ваш интерьер застрял в 90-х
Foto: Shutterstock

Тенденции приходят и уходят, но есть вещи, которые никогда не теряют своей ценности. К сожалению, то что считалось стильным в 90-е, далеко не всегда выдерживает проверку временем. House Beautiful рассказывает, что делает интерьер вашего дома несвежим и словно застрявшим в 1990-х.

50 оттенков бежевого

Неизвестно, почему бежевый стал цветом целого десятилетия, но в 1990-х бежевым было все — от стен и ковров до мебели и аксессуаров. Да, это нейтральная палитра, но в то же время очень скучная.

Спустя десять лет главным цветом стал серый, а сейчас почти в каждой квартире есть белые стены. Любой из этих цветов сделает ваш интерьер живее, если только вы не используете один оттенок для всех поверхностей.

1 8
По вашим стенам словно валялся Губка Боб Квадратные Штаны

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots.

Статьи по теме:

Скандинавский минимализм в интерьере: идеи, которые можно позаимствовать

Скандинавский минимализм в интерьере: идеи, которые можно позаимствовать

Хитрые приемы в дизайне, о которых вы слышали, но используете неправильно

Хитрые приемы в дизайне, о которых вы слышали, но используете неправильно

В какую сторону должна открываться дверь: наружу или вовнутрь, налево или направо?

В какую сторону должна открываться дверь: наружу или вовнутрь, налево или направо?

ФОТО: Самые яркие, ухоженные и красивые дома (и квартиры!) в Тукумсе

ФОТО: Самые яркие, ухоженные и красивые дома (и квартиры!) в Тукумсе

Больше драмы: 9 черных цветов, которые сделают ваш сад необычным

Больше драмы: 9 черных цветов, которые сделают ваш сад необычным

Не только для выпечки: как использовать соду для стирки белья

Не только для выпечки: как использовать соду для стирки белья

Как избавиться от ржавчины на унитазе

Как избавиться от ржавчины на унитазе

Когда сажать чеснок под зиму в 2018 году

Когда сажать чеснок под зиму в 2018 году

подробнее
Не только для выпечки: как использовать соду для стирки белья

Не только для выпечки: как использовать соду для стирки белья

Больше драмы: 9 черных цветов, которые сделают ваш сад необычным

Больше драмы: 9 черных цветов, которые сделают ваш сад необычным

Как избавиться от ржавчины на унитазе

Как избавиться от ржавчины на унитазе

8 главных признаков того, что ваш интерьер застрял в 90-х

8 главных признаков того, что ваш интерьер застрял в 90-х (2)

Когда сажать чеснок под зиму в 2018 году

Когда сажать чеснок под зиму в 2018 году

подробнее