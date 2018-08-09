Что лучше - гардеробная или шкаф-купе?

Delfi Dom Sad
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Что лучше - гардеробная или шкаф-купе?
Foto: Shutterstock

Каждый раз, делая в квартире ремонт, мы непременно задумываемся над вопросом, что лучше сделать: шкаф-купе во всю стену, чтобы непременно влезло все и еще немного сверху или небольшую гардеробную, в которую было бы удобнее заходить и там же и переодеваться.

Этот вечный вопрос на самом деле здорово ограничен размерами наших квартир, в которых отдельного помещения под одежду не подразумевалось в принципе. Но, как утверждают эксперты, для небольшой гардеробной достаточно всего 1 метр 20 сантиметров в ширину. Конечно, оптимальной шириной гардеробной является 1 метр 35 сантиметров, но чего не сделаешь ради того, чтобы "впихнуть" отдельное дополнительное помещение в и без того не слишком большую квартиру.

Однако всегда ли гардеробная лучше обычного встроенного шкафа? Об этом очень просто и доступно рассказывает Алексей Земсков, публикующий на Youtube ролики с идеями и решениями о ремонте. Это пятиминутное видео очень доступно рассказывает о том, почему в данном конкретном случае встроенный шкаф оказался гораздо удобнее и практичнее гардеробной, которая планировалась в квартире изначально.

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Delfi Dom Sad

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