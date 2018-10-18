ФОТО: "Квартира-зефирка" в Риге, дизайн которой делал экс-шеф-повар ресторана Vincents

В «тихом центре» Риги традиционно хватает интересных и стильных квартир. Одна из них, на улице Гану, интересна тем, что к ее интерьеру приложил руку бывший шеф-повар ресторана Vincents Александр Насикайлов. Сам он сейчас в Тайланде, работает над открытием нового ресторана.

Как нам рассказали в Knowhow Realty, площадь квартиры немногим менее 50 кв. метров. Ее смело можно назвать "квартирой-зефиркой" — в основном из-за мягких, пастельных тонов, в которых она выдержана. Они — да лампы необычной формы — рождают ощущение мягкости и уюта, совсем как зефир.

На фото хорошо видно, что в квартире нет ничего лишнего, но все, что надо — в ней есть. Смотрите сами!