ФОТО. Мечта антиквара или дом в стиле "концептуальный прованс" на юге Эстонии

На юге Эстонии, в поселке Вока волости Вастселийна расположен хутор под названием Оя, владельцами которого являются Рутт и Лаур. Глядя на их дом, похожий на салон мебели в романтическом стиле, невольно хочется ахнуть — настолько он красив! "Это дом, который можно было бы продемонстрировать всей Эстонии," — прокомментировал друг семьи.

Хозяйство в доме ведется так, что создается ощущение, что случайно оставленных не на своих местах вещей тут попросту быть не может.

Клумбы в саду украшают различные сорта растений — от цветов до хвойных. Обстановку главного и летнего домов составляет богатая мебель в стиле романтического прованса и множество милых элементов декора.

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Источник: Maakodu.ee.