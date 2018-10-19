ФОТО. На Кипсале проходит выставка "Дом. Квартира 2018"

Delfi Dom Sad
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ФОТО. На Кипсале проходит выставка "Дом. Квартира 2018"
Foto: DELFI

С 19 по 21 октября на Кипсале пройдут выставки "Дом. Квартира 2018" и "Среда и энергия 2018". Все желающие смогут найти на ней материалы и инструменты для ремонта жилища, энергосберегающие решения отопления помещений, умные транспортные средства, советы по приобретению дома или квартиры и многое другое.

Все для благоустройства дома

Три дня на Кипсале будет представлено все необходимое для строительства, реновации и благоустройства жилья – отделочные материалы, сантехника, кухонная мебель, аудиосистемы, предметы интерьерного дизайна и пр. Особо обширным на выставке будет выбор для тех, кому необходимы двери, напольные покрытия, хозяйственные товары, оборудование для очистки воды, ворота и ограды. Свою продукцию предложат "Baltijas durvis", "Bel-Door", "Ambe", "Ilguciems", "Kalo buve", "WATEX" и др. В свою очередь кровельные покрытия продемонстрируют ведущие строительные компании "Monier" и "Toode". В наружной экспозиции будут представлены уже готовые бани, беседки, грили и другие полезные в хозяйстве вещи.

Эффективное отопление

Специалисты-теплотехники поделятся советами на крайне актуальную для осени тему – как эффективнее обогреть помещения. Посетители смогут узнать об отопительных котлах разной мощности для частных домов и индустриальных котельных для предприятий. Отопительные решения с использованием гранул предложат "Grandeg", "Duo Systems", "FAN", "AGB", котлы на биомассе и котельные модульного типа продемонстрирует "Anna Asistance", а солнечные панели – "A J Power" и "NAPS Solar Systems". Все необходимое для тепла предложат многолетние участники выставки "Дом. Квартира 2018" – "Intersol", "Akmens krasnis", "Helmiks R", "Apkures katli" и другие.

Умный транспорт

По сравнению с прошлым годом значительно расширится предложение стенда э-мобильности, где будут представлены не только новейшие модели электровелосипедов и электромобилей, например, "Tesla", но и зарядные станции и общественный транспорт. "Rigas satiksme" продемонстрирует работающий на водороде троллейбус и э-автобус, а специальный катализатор топлива для уменьшения вредных выбросов предложит "Inducont". Посетители смогут бесплатно прокатиться на электрическом такси и электроскутере!

Для чистой среды

Неплохо было бы получать SMS об уровне загрязнения воздуха на свой телефон? "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" презентует посетителям выставок "Riga airTEXT" – услугу прогноза качества воздуха, в виде бесплатного SMS-сообщения или электронного письма предупреждающую о загрязнении воздуха. В свою очередь водоочистное оборудование предложат "August Latvia" и "Enfriho", а новейшие изобретения в сфере использования энергии продемонстрирует Институт физики твердого тела Латвийского университета.

Время работы выставок:

19 и 20 октября 10.00–19.00
21 октября 10.00–17.00

Цена: 6 евро

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Delfi Dom Sad

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