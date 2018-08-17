ФОТО. Селена Гомес продает дом с настоящим лавандовым садом всего за 2,46 млн евро

Delfi Dom Sad
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ФОТО. Селена Гомес продает дом с настоящим лавандовым садом всего за 2,46 млн евро
Foto: Vida Press

Популярная американская певица Селена Гомес решила выставить на продажу свой дом в Лос-Анжелесе, в котором можно найти не только стандартные для домов такого класса множество спален, зал для фитнеса, бассейн и т.д., но и самый настоящий лавандовый сад.

Певица купила этот дом всего год назад за сумму в 1,97 млн евро и теперь просит за него 2,46 миллиона. Общая площадь недвижимости 296,17 кв.м., в доме три спальни, гостиная, небольшой фитнес-зал, медиа-зал и библиотека с камином. Спокойный интерьер дома дополняют бассейн, гостевой домик и лавандовый сад – наверное, для еще большего расслабления после шумных и больших концертов.

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Delfi Dom Sad

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