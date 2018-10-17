ФОТО. Знаменитая эстонская рыцарская мыза Кехтна выставлена на продажу

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ФОТО. Знаменитая эстонская рыцарская мыза Кехтна выставлена на продажу
Foto: Kinnisvara24.ee

На полпути между Таллинном и Пярну в уезде Рапламаа расположена старинная мыза Кехтна, первые упоминания о которой приходятся аж на XV век. В роскошном старинном строении 21 комната. Уникальная историческая мыза выставлена на продажу за 369 000 евро, пишет портал DELFI Dekor.

Мыза Кехтна была впервые упомянута в 1470 году, когда она находилась в собственности семейства Фитингофов. В течение последующих столетий у мызы было много разных собственников. В 1777 году она опять перешла во владение Фитингофов, которые в 1790-х годах возвели представительное мызное здание в стиле раннего классицизма.

В 1824 году владельцами мызы стало семейство Бенкендорфов, в 1874-м перешло Лилиенфельдам, которые, в свою очередь, перестроили главное здание в стиле нового ренессанса, а также добавили арочные окна и заменили высокую крышу на низкую, окружив ее балюстрадой.

В ходе крестьянского восстания в 1905 году господский дом мызы Кехтна был сожжён, а уже после подавления волнений — заново восстановлен в стиле нового барокко. Был надстроен мансардный этаж, возведена вальмовая крыша. К восстановленным интерьерам добавился богатый декор-стукко с элементами югендстиля. Внутреннее убранство сохранилось до сих пор. Двери украшены карнизами, парадная дубовая лестница ведёт на второй этаж, где расположены Ампирный зал, Зал барокко и Охотничий зал. Сейчас здесь проходят праздники, концерты, различные семинары.

ФОТО. Знаменитая эстонская рыцарская мыза Кехтна выставлена на продажу
Foto: Kinnisvara24.ee

В 1920 году здесь была создана государственная мыза, в 1925 году стала работать школа домашнего хозяйства, а затем, в 1947 году, — средняя сельскохозяйственная школа по подготовке председателей колхозов.

С 1997 года главное здание находится в частной собственности и к настоящему времени частично отреставрировано. Второй этаж мызы был реновирован в 2006-2012 годах: были восстановлены исторические детали здания, обновлена внутренняя и внешняя отделка, установлены современные технические системы. В некоторых комнатах работы по реновации еще не доведены до конца.

Окружающий мызу парк частично реновировали в 2012 году. Главное здание мызы выставлено на продажу совместно с расположенной в парке конюшней, которая нуждается в капитальном ремонте.

  • Главное здание мызы Кехтна внесено в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.

Продажей исторической мызы занимается бюро недвижимости Realin Kinnisvara OÜ, подробнее смотрите на сайте Kinnisvara24.ee.

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