Спрятать невозможно: 15 вещей, которые ваш дом с легкостью расскажет о вас

Delfi Dom Sad
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Нагруженное вещами рабочее место
Спрятать невозможно: 15 вещей, которые ваш дом с легкостью расскажет о вас
Foto: Shutterstock

То, что вы надеваете по утрам, может многое рассказать не только о вашей личности, но и о вашем настроении и планах на день. А ваш дом является еще большим отражением вас или, по крайней мере, так должно быть, пишет Reader's Digest. Эксперты в области стиля и дизайна интерьера рассказали о том, что о вас говорит оформление вашего дома.

Вещи, созданные вашими руками

Спрятать невозможно: 15 вещей, которые ваш дом с легкостью расскажет о вас
Foto: Shutterstock

Выставленные напоказ вещи, созданные вашими руками, говорят о том, что вы сильная и яркая личность.

Одна из первых вещей, которую люди отмечают, заходя в ваш дом, — то, как он оформлен. Ваше пространство должно иметь личность, оно должно рассказывать о вас. Дизайнеров шокирует тот факт, что жилье многих людей, даже тех, кто одевается с шиком, может быть безликим, у него нет индивидуальности.

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Нагруженное вещами рабочее место

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Delfi Dom Sad

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