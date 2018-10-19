Спрятать невозможно: 15 вещей, которые ваш дом с легкостью расскажет о вас

То, что вы надеваете по утрам, может многое рассказать не только о вашей личности, но и о вашем настроении и планах на день. А ваш дом является еще большим отражением вас или, по крайней мере, так должно быть, пишет Reader's Digest. Эксперты в области стиля и дизайна интерьера рассказали о том, что о вас говорит оформление вашего дома.