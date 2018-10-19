Спрятать невозможно: 15 вещей, которые ваш дом с легкостью расскажет о вас

То, что вы надеваете по утрам, может многое рассказать не только о вашей личности, но и о вашем настроении и планах на день. А ваш дом является еще большим отражением вас или, по крайней мере, так должно быть, пишет Reader's Digest. Эксперты в области стиля и дизайна интерьера рассказали о том, что о вас говорит оформление вашего дома.
Вещи, созданные вашими руками
Выставленные напоказ вещи, созданные вашими руками, говорят о том, что вы сильная и яркая личность.
Одна из первых вещей, которую люди отмечают, заходя в ваш дом, — то, как он оформлен. Ваше пространство должно иметь личность, оно должно рассказывать о вас. Дизайнеров шокирует тот факт, что жилье многих людей, даже тех, кто одевается с шиком, может быть безликим, у него нет индивидуальности.
- 1. Нагруженное вещами рабочее место
- 2. Попытка следовать модным тенденциям
- 3. Большое количество семейных фото
- 4. Много уютных уголков в доме
- 5. Дорогой и качественный диван
- 6. Любовь к нестандартным стенным украшениям
- 7. Наличие предметов высокого искусства
- 8. Стремление обустроить даже самое временное жилье
- 9. Наличие пустого пространства в доме
- 10. Мебель в гостиной
- 11. Винтаж и современность в одном флаконе
- 12. Гора кухонной утвари
- 13. Большое количество комнатных растений
- 14. У каждой вещи есть свое место