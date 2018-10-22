Строительство домов тогда и сейчас: о том, что мы потеряли

В свое время дома были более прочными, экономичными и экологичными. Такие утверждения звучат все чаще, поэтому мы решили проконсультироваться со специалистом по экостроительству Харийсом Тучсом, который поведал нам о том, что мы приобрели и потеряли в связи с появлением новых технологий.

Комфорт требует жертв

Сравнительно часто говорится о том, что современные дома строят не на века, и что они довольно быстро устаревают. "В основе всего лежит стремление человека на каждом шагу обеспечивать себе комфорт. Из-за этих прихотей произошли изменения в строительстве домов... Сейчас думают, как сэкономить, построить быстро и обеспечить себе комфорт, хотя в долгосрочной перспективе это означает потери и дискомфорт", - считает эксперт.

Регипсовая отделка, пластмассовые окна, недостаточная вентиляция приводят к образованию плесени. Нездоровая среда существует не только в домах, но и школах, детских садах и офисах. Люди, которые подолгу там находятся, чаще болеют из-за сухости воздуха и неадекватной температуры.

Неподходящие условия

Foto: Shutterstock

Любой старый сельский дом обеспечивал своих постояльцев естественной вентиляцией. Старые деревянные окна, стены и прочие элементы давали то, чего нет в современных "аквариумах". Современные стандарты мало заботятся о здоровье и могут не соответствовать латвийским климатическим условиям.

"Если спросить у самого производителя, подходит ли конкретный материал для среды, в которой мы живем, мы точно не услышим подтверждения. Но при этом глобально люди не думают о том, как приспособить стройматериалы под среду", - считает Тучс. В свое время в каждом доме имелся барометр, а сейчас это уже редкость.

Этапы строительства

Foto: Shutterstock

Чтобы жить в здоровых условиях, надо подумать о том, где именно строить здание. В свое время люди этому уделяли гораздо больше внимания. Сейчас же всех беспокоит только сиюминутный комфорт. По словам эксперта, неудачное решение – жилые дома в Марупе, которые стоят на болоте и под линиями электропередач. Также нельзя забывать о распределении сторон света, чтобы обеспечить максимально эффективное использование солнечной энергии.

Следующий шаг – приспособить квадратуру под нужды человека. Сейчас дома строят слишком большими, а в этом нет необходимости. К тому же, лишние метры вынуждают больше платить за содержание жилья. Дом площадью до 150 кв.метров служит человеку, а свыше 150 "квадратов" уже человек начинает служить дому. Разумнее всего, чтобы на каждого члена семьи приходилось 25-30 метров.

Когда дом готов, надо обратить внимание на теплоизоляцию и вентиляцию. Сейчас модно устанавливать окна на всю стену, но те, кто долго жил в таких условиях, знают, что без соответствующей вентиляции и отопления, в таком доме зимой будет холодно, а летом жарко. В случае необходимости лучше привлечь для консультаций специалистов.

Примеры

Foto: Shutterstock

Чтобы улучшить ситуацию, важно изменить не только законодательство, но и мышление самих жильцов. "Удачный пример – Финляндия и другие скандинавские страны, где разрабатываются продуманные проекты. Госсектор тщательно следит за строительством, контролирует его. А у нас возможностей столько, что мы теряемся, отказываясь от ценностей, которые раньше пользовались уважением", - говорит Тучс.

Впрочем учиться можно и у собственных предков. Достаточно погулять по этнографическому музею. Там старинные дома до сих пор находятся в приличном состоянии. В помещениях нет плесени и гнили, а воздух достаточно влажный.