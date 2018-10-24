Топ-5 мифов про звукоизоляцию в квартире, в которые пора перестать верить

Звукоизоляция в доме или квартире — тема темная, в которой большинству либо "ясно только то, что ничего не ясно", либо, наоборот, "все ясно". Вот только во втором случае чаще всего люди руководствуются весьма устойчивыми мифами. Разберем самые основные из них.

Не миф: что важно в звукоизоляции

В проблеме звукоизоляции нет никакой магии, а есть чистая физика, точнее два главных физических принципа: закон массы и "масса-упругость-масса".

Согласно первому, чтобы увеличить звукоизоляцию массивных конструкций — в нашем случае перекрытий, стен и перегородок — нужно увеличить массу. Однако увеличение звукоизоляции при росте массы происходит не арифметически, а логарифмически. "На пальцах": при увеличении массы в два раза, звукоизоляция вырастет намного, намного меньше.

Что до "массы-упрогости-массы", то здесь смысл в том, что хороший звукоизолирующий слой должен быть упругим, чтобы "прогибаться" под звук.

Но если смотреть на проблему шире, то он может быть либо очень тяжелым, либо очень упругим (либо и то, и другое вместе). Исходя из этого постулата, под которым подпишется любой инженер-акустик, давайте посмотрим на пять популярных мифов об акустике.

Миф: монтажная пена

Монтажной пеной принято заливать все подряд, при этом многие считают, что она "хорошо останавливает звуковые волны". Мол, заполняет все пространство.

С тем, что она что-то заполняет, не поспоришь. Но каждый, кто ею пользовался, знает — пена очень легкая, а когда застывает, то становится еще и очень жесткой. Легкая и жесткая — это прямо противоположное тяжелому и упругому, которое, как мы договорились, нужно для звукоизоляции.

Мораль — из монтажной пены очень плохой звукоизолирующий материал. Если есть возможность, вместо нее используйте незасыхающий силиконовый герметик.

Миф: пенопласт

Еще один популярный "звукопоглотитель" на самом деле тоже, конечно, ничего не поглощает. Он очень легкий и столь же жесткий, а это — приговор. Вместо него в перегородках надо использовать минеральную вату, которая тяжелая и, благодаря своей пористой структуре, "ловит" воздушные волны. В полах пенопласт надо поменять на материалы из стекловолокна или вспененного полиэтилена.

Миф: экструзионный пенополистирол

"Пенопласт нового поколения", как его часто называют в рекламе, он обычно продается в виде готовых сэндвич-панелей и активно применяется при монтаже "сухой стяжки" или перегородок. Учитывая, что он очень дешев и "до кучи" рекламируется как теплозащитный материал, многие ведутся на рекламу, а зря.

Точнее, написанному можно верить, но только при условии, что в сопутствующих документах или на сайте производителя указаны конкретные и реалистичные данные по звукоизоляции воздушного шума (Rw), изоляции ударного шума (Lnw) или коэффициенту звукопоглощения (NRC или буква греческого алфавита "альфа"). Если ничего такого нет, перед вами пример классического введения потребителя в заблуждение.

Миф: картонные лотки для яиц

Они настолько похожи на акустический поролон, который применяется в "тихих комнатах", студиях звукозаписи и прочих сильно шумоизолированных помещениях, что многие считают их практически взаимозаменяемыми материалами. И, разумеется, считают ошибочно. Конечно, с ними будет тише, чем без них, но совсем-совсем не настолько тише, как кому-то кажется. Подробнее на эту тему можно почитать у профессионала.

Миф: ковры

Коврам, как и плотной драпировке тканями, приписывают чудодейственные свойства по звукоизоляции, однако это, разумеется, просто миф. Причина, как уже должно стать ясно, в том, что у ковра нет ни нужной массы, ни нужной упругости для того, чтобы "разобраться" со звуком. Что ковры и могут снизить (и снижают), так это "гулкость" помещений. Но с этой задачей справляется мягкая мебель, полки и вообще любые предметы, способные встать на пути звуковых волн.

Не миф: как звукоизолировать помещения

Если при капитальном ремонте встает вопрос о звукоизоляции, то помимо отказа от одних материалов в пользу других (как мы написали выше), крайне желательно обратиться к профессионалам для проведения нормального инженерного расчета. Потому что никакой магии в звукоизоляции нет, есть только глупая физика и не менее глупая математика, которые можно одолеть с помощью специально обученных людей.