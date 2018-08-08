ВИДЕО. "Храм баскетбола" – в Чикаго из старинной церкви сделали спортзал

Delfi Dom Sad
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ВИДЕО. "Храм баскетбола" – в Чикаго из старинной церкви сделали спортзал
Foto: AFP/Scanpix

Компания Nike выкупила одну из церквей в Чикаго, превратила ее в спортзал и отдала в пользование местным спортивным командам.

Это произошло с церковью Богоявления в Чикаго, построенной еще в 1885 год. Теперь там вместо собирающихся на службу прихожан собираются молодые люди для того, чтобы поиграть в баскетбол. Nike смогла переоборудовать здание полностью и теперь там помимо полноценной баскетбольной площадки расположились тренажерный зал, раздевалки и помещения для учебы и семинаров.

Здание церкви пустовало с 2011 года, когда сильно сократившееся число прихожан стало недостаточным для поддержания церкви в этом районе. Впрочем, традиционные для церкви атрибуты в здании также присутствуют – например, здесь остались витражи. Да и раздевалки напоминают о предыдущем назначении здания.

Тренироваться в церкви будут местные школьные баскетбольные команды, а по субботам в нее может прийти любой желающий – предварительно записавшись на сайте Nike.

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Delfi Dom Sad

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