ВИДЕО. В Китае побит мировой рекорд среди искусственных водопадов - вода льется с высоты 108 метров

В городе Гуйян, что в провинции Гуйчжоу на юго-востоке Китая, появилась новая достопримечательность. В этом городе гор и лесов, окруженном богатой природой, архитекторы нового отеля-небоскреба постарались привнести в эту недвижимость красоту нетронутой природы

В итоге со 121-метрового отеля Liebian International Plaza, построенного компанией Ludi Industry Group, вниз стал низвергаться настоящий водопад. Вода мощным потоком падает с высоты 108 метров. Но включают водопад только по особым и торжественным случаям, так как час его работы обходится минимум в 120 долларов только по затратам на электричество. Подготовка к включению водопада занимает два часа, а для его работы необходимы четыре мощных насоса, которые расположены на четырех этажах.

Создание небоскреба потребовало от архитекторов решения множества задач. Во-первых, они столкнулись с проблемой шума, повреждениями резервуара и асфальта, когда тонны воды обрушивались на него с огромной высоты.

К тому же местные жители, завидев поток воды, бьющий с верхних этажей высотного здания, стали сообщать властям о масштабной аварии.

The world’s biggest man-made #waterfall was created in China, The 350-foot cascade costs US$117 per hour to run 👍 pic.twitter.com/VTUy49Z03V

— Shyla Haden (@shylahaden) 21 августа 2018 г.





Как сообщает портал Mingtiandi, который специализируется на новостях сектора недвижимости, строительство водопада обошлось застройщику почти в 90 млн долларов. Зато теперь китайский город Гуйян побил мировой рекорд по высоте искусственных водопадов. Предыдущим самым высоким был заявлен водопад в столице Бразилии Рио-де-Жанейро. Там 105-метровый поток должен был низвергаться из башни "Солнечный город", которую хотели возвести к Олимпиаде 2016 года.