10 причин не выбрасывать перезрелые бананы

Бананы являются одним из тех хитрых продуктов, которые имеют очень короткое окно идеальной спелости. Предспелый период длится вечно, потом идут один или два дня совершенной спелости, а после этого они сразу начинают чернеть. Вместо того, чтобы выбросить эти перезрелые бананы, вы можете использовать их в различных целях.

10 идей для использования перезрелых бананов приводит портал FurnishHome.

1. Банановый хлеб

Банановый хлеб — это классика американского стиля жизни в южных штатах и один из самых любимых продуктов детей. Прислушайтесь, перезрелые бананы на вашей кухне практически умоляют вас превратить их в банановый хлеб!

2. Фруктовые напитки

Очистите, измельчите и заморозьте перезрелые бананы, чтобы позже вы могли добавить их в смузи! Бананы отлично идут и с молочными вариантами коктейля!

3. Сахарный скраб

Используйте перезрелый банан, чтобы сделать отшелушивающий сахарный скраб для тела. Очистите банан и разомните его вилкой в маленькой миске. Добавьте 3 ст. л. сахара, несколько капель эфирного масла лаванды и хорошо перемешайте. Ваш скраб готов!

4. Чистка обуви

Используйте внутреннюю часть банановой кожуры как крем для обуви. Протрите им обувь для быстрого очищения и блеска! Бананы содержат калий, который, как вы уже догадались, встречается и в лаке для обуви.

5. Овсяная каша

Размешайте банан в миске, затем сверху положите овсянку или горячие хлопья. Перемешайте для вкусного и жирного, но невероятно полезного завтрака, который обязательно сделает вас сытым до самого до обеда.

6. Мороженое

Используйте пару бананов, чтобы сделать замороженное мороженое! Вы не поверите, насколько это легко! Заранее нужно купить лишь формочки.

7. Печенье всего лишь из двух ингредиентов

Размешайте перезрелый банан в миске среднего размера, и вы уже на полпути к партии вкусного печенья! Добавьте 1 чашку овсяной муки (или размолотых хлопьев) в пюре и хорошо перемешайте. Тесто положите на подготовленный противень (около 1 ст. л. теста на печенье). Выпекайте в 350-градусной духовке 13-15 минут и дайте остыть перед подачей на стол.

8. Маска для волос

Бананы содержат витамины А, Е, С и натуральные масла, которые предотвращают появление секущихся кончиков, улучшают рост волос, повышают их эластичность и добавляют блеска.

Смешайте один банан, 2 столовые ложки масла по вашему выбору, 2 столовые ложки меда и 1/2 чашки кокосового молока в блендере или кухонном комбайне. Нанесите как маску для волос и наденьте одноразовую шапочку для душа на 30 минут.

9. Замена яиц в рецептах

Вы можете использовать банан среднего размера, чтобы заменить одно яйцо в большинстве рецептов выпечки. Бананы отлично работают в качестве заменителя яиц из-за обилия специфических крахмалов и сахаров!

10. Удобрение растений

Используйте банан, чтобы сделать концентрированное удобрение для ваших растений. Это удобрение обеспечит поступление витаминов и минералов в почву, а также калия, который способствует общему здоровью растений, повышает устойчивость к болезням и увеличивает силу растений.

Поместите очищенный банан в банку с водой, затем наденьте крышку. Позвольте банке постоять таким образом день или два, а затем разомните любые твердые частицы. Чтобы использовать эту смесь как удобрение, разбавьте 1/2 чашки этой концентрированной смеси литром воды. Затем просто полейте ею ваши растения.